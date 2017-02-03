نجح تعاون مشترك بين شرطتي “الشرقية والرياض” في الإطاحة بباكستانيين متهمين بسرقة مركبات من نوع أيسوزو نقل من المنطقة الشرقية وطمس هويتها بتحريف أرقام هياكلها ونقلها إلى العاصمة الرياض بقصد بيعها أو إعادة تأجيرها لأشخاص من بني جلدتهما.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، “إن تعاون مشترك بين شرطة المناطق”، نجح في الإيقاع بوافدين (من الجنسية الباكستانية) تخصصوا في سرقة مركبات نقل (من نوع إيسوزو) من المنطقة الشرقية، وطمس هويتها، عبر تحريف أرقام هياكلها، وذلك بعد نقلها إلى العاصمة الرياض، بقصد بيعها أو إعادة تأجيرها لآخرين من جنسيتهم.

وبعد جهود من قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة، عبر تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها، تم ضبط وافدين باكستانيين (في العقد الرابع من العمر) في كمين محكم، وبحوزتهما إحدى المركبات المسروقة، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نُسب إليهما، وتم التحفظ عليهما رهن استكمال إجراءات تسليمهما لشرطة المنطقة الشرقية لإكمال اللازم بحقهما، بحسب الاختصاص.