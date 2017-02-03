انتهاك بحري اسرائيلي للسيادة اللبنانية

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بيروتواس

واصلت البحرية التابعة للإحتلال الإسرائيلي انتهاكها للسيادة اللبنانية من خلال الدوريات التي يقوم بها داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم أن :” زورقا حربياً إسرائيلياً انتهك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 150 مترا ولمدة 8 دقائق.

كما أقدم زورق مماثل على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 370 مترا”.

ولفت البيان إلى أنه :” جرت متابعة الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل”.

بيروت  |  واس

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