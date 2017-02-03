انتهاك بحري اسرائيلي للسيادة اللبنانية

واصلت البحرية التابعة للإحتلال الإسرائيلي انتهاكها للسيادة اللبنانية من خلال الدوريات التي يقوم بها داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم أن :” زورقا حربياً إسرائيلياً انتهك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 150 مترا ولمدة 8 دقائق.

كما أقدم زورق مماثل على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 370 مترا”.

ولفت البيان إلى أنه :” جرت متابعة الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل”.