252 مشاركة في الدورة الرابعة من «أفلام السعودية»
بندر البدراني
انحياز الرئيس للقائد
النصر والخليج في لقاء «تصحيح الأوضاع» .. والوحدة يستقبل…
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الرأي والرأي الآخر ،، زعيق وصريخ ،وشتائم إلخ. إلخ. ،،وَيَا زلمي .. أنا بّدي أسأل يا دكتور يا دكتور لك عندي سؤال إستنّو شِوَيْ ويصرّخ مع الخيل ياشقرا .
بالمصري إلّلي يحب ألنّبي يزء(يدف)
عملك شِوَيْ عاوين دآفشني ولاه .
لك إنت ورأيك إلى مزبلة التّاريخ.
رأيي ورأيك رأيين برأي ون راح رأيك رأيي بيروح .
كاريكاتير
صالح المسلّم
هل سيكون ترامب بعبع الإيرانيين ..؟
مداولات
النية الطيبة لا تكفي
سراج أبو السعود
الفصل الجماعي والتصحيح
هل شق التعليم أكبر من الرقعة؟ تربية.. وتعليم
صحيفة الشرق - العدد 1889 - نسخة الدمام
صحيفة الشرق - العدد 1889 - نسخة الرياض
صحيفة الشرق - العدد 1889 - نسخة جدة
الكيماويات السامة تلوث ثلث أغلفة الوجبات السريعة
الرأي والرأي الآخر ،، زعيق وصريخ ،وشتائم إلخ. إلخ. ،،وَيَا زلمي .. أنا بّدي أسأل يا دكتور يا دكتور لك عندي سؤال إستنّو شِوَيْ ويصرّخ مع الخيل ياشقرا .
بالمصري إلّلي يحب ألنّبي يزء(يدف)
عملك شِوَيْ عاوين دآفشني ولاه .
لك إنت ورأيك إلى مزبلة التّاريخ.
رأيي ورأيك رأيين برأي ون راح رأيك رأيي بيروح .