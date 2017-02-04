صالح المسلّم
هل سيكون ترامب بعبع الإيرانيين ..؟
ربما تحدث تغييرات جذرية في توجهاتها وأيديولوجياتها وأجنادتها ومنطوقها تجاه عديد من القضايا وستتغيّر طريقة معالجتها لأمور كثيرة بسبب توجهات قادة البيت الأبيض الجدد..!
في البدء لابد من تعريف معنى كلمة «بعبع» ليعرف القارئ الكريم ماذا نقصد بها ففي معاجم اللغة بعبع (فعل) بَعبعَ الماء صوت حين خرج من إنائه متتابعا، وبعبع الرجل تابع كلامه في عجلة حتى لا يكاد يبين اشتد به الخوف بكلمات مبهمة، وبعبع (اسم) والجمع بعابع وهو صورة خيالية لحيوان مرعب الغول، أو طيف مخيف يخوف الأطفال وجاء في المعجم تعني كلمة يخوف بها الصبي. وفي تفسيرات أخرى كائن وهمي يستدعونه لتفزيغ الأطفال وأصبحت الحروب النووية بعبع العالم..!
مُنذُ مجيء الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض ونحن نسمع ونقرأ في الصحافة العالمية ونشاهد عبر الفضائيات تصريحاته اللاهبة وتصرفاته وقراراته التي تهز أركان المعمورة وتجعل منها حديث العامة والخاصة وتتصدر الصفحات الأولى من الصحافة العالمية وتصبح الأكثر عناوين وتداولا في الإعلام .!
الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك وأن تتحمل المكسيك نفقات بنائه ومنع الرئيس المكسيكي من زيارة البيت الأبيض إلا بعد موافقته على طلبات ترامب والتقيد بالشروط، وأخيرا إقفال الخط الهاتفي بعد مكالمة لم تطل بين الرئيسين، ولم تستكمل بسبب قوة وشخصية القائد الجديد للسياسة الأمريكية الجديدة وربما قائد العالم وتغييراته التي ستتلاحق تباعا في عالمنا الجديد ومنذ 2017 سيكون هناك تغييرات وأحداث وتطورات وربما تنقلب الأمور رأسا على عقب وسنشاهد اختلافات جذرية في التعاملات العالمية بين الدول والشركات العملاقة وتغييرات جذرية في العلاقات الدولية، وربما شهدنا انتهاء للحروب القائمة الآن (أزمة اليمن)، (أزمة سوريا) المناوشات مع كوريا والصين الاختلافات بين الشرق والغرب دعم الأحزاب والتكتلات والقوى السياسية النشطة في العالم، وربما تحدث تغييرات جذرية في توجهاتها وأيديولوجياتها وأجنادتها ومنطوقها تجاه عديد من القضايا وستتغيّر طريقة معالجتها لأمور كثيرة بسبب توجهات قادة البيت الأبيض الجدد..!
الملالي والإيرانيون بشكل عام هم أول من تضرر من سياسة الرئيس الجديد وبدأوا يلوحون بالأقوال قبيل 20 يناير بأن هناك توجهات وسياسات مختلفة في المنطقة هدفهم زرع الخوف والسيطرة على المنطقة واستكشاف الطرف الآخر لكيفية المواجهة وهم «أغبياء أذكياء»، أغبياء في الطريقة التي ينتهجونها بأنهم أذكى من الآخرين وأذكياء لأنهم يلعبون بالنار وربما تصيب بعض الأمور وربما تنجح بعض التوجهات كما حصل من الرئيس السابق أوباما حين استطاعوا تمرير عديد من الأجندات والأيديولوجيات والأهداف على الحكومة الأمريكية السابقة وانتصروا في بعض الشيء كدعم الحوثيين وتمرير الأسلحة ودعم حزب الله والتلاعب في بشار الأسد والانتصار الوهمي هناك ودعم الميليشيات الإرهابية في مختلف مناطق العالم ولكن هنا وقفة وتوقف منذ أن جاء ترامب إلى البيت الأبيض بعد 20 يناير وخرج منها «أوباما» بسياساته المُجحفة بحق المنطقة وسلبياته العديدة وأخطائه المُتكررة وعنجهياته المُقيتة وتجاهله للعالم العربي والإسلامي ،ودعمه اللا محدود لإسرائيل والإرهابيين في العالم، وتجاوزاته عن التصرفات الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة ودعمها للإرهاب والإرهابيين في العالم برمته..!
أطلقت إيران يوم أمس الأول صاروخا باليستيا هدفه الاختبار لمن جاء جديدا للبيت الأبيض وهدفهم الآخر زرع الخوف في المنطقة وفرض قوتها وسيادتها وكيفية ردود الأفعال في العالم بشكل عام وأمريكا بشكل خاص حيال تصرفاتها وعنجهياتها..!
فما كان من ترامب ومسؤوليه ومعاونيه والبيت الأبيض برمته وكامل عدته وعتاده إلا انقلب كالأسد وصرخ بقوة تجاه المارد الإيراني وأعلن للملأ بأن الخليج والسعودية بشكل خاص خط أحمر لا يجب تجاوزه وأن الخطوط الحمر هي إملاءات للإيرانيين وأعوانهم ومن تبعهم وقد كانت المكالمة الشهيرة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي ترامب بمنزلة القشة التي قصمت ظهر البعير الإيراني وأصبح ترامب بعبع الايرانيين ومن كلماته وأحاديثه وقراراته زرع الخوف للملالي وأوقف تصرفاتهم وجعل منهم عبرة للآخرين في تدخلاتهم في الخليج وأعاد هيبة البيت الأبيض للمنطقة وتوقفت التصريحات المشينة والهيلمان الذي كنا نراه ونسمعه من أصحاب العمائم السوداء..!
فهل سيكون التدخل الأمريكي في اليمن قوياً وعسكرياً لإيقاف النزيف والحروب هناك والتدخلات الإيرانية ودعم الحوثيين.. هل سنرى فرض القوة الأمريكية وإعادة هيبتها في المنطقة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وأن المملكة العربية السعودية الحليف الأول والإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية كما كانت منذ عقود واستمرت.. غدا سنرى..؟
يا عم صالح وانا عمك…
اوردها سعد وسعد مشتمل…. ما هكذا يا سعد تورد الابل…
وسعد مسكين شكل البرد ذبحه ولهذا انتقده الشاعر حين اشتمل…والشمله هي فراش جميل وثير مثير ذو الوان يصنع من شعر الاغنام وليس من شعر الماعز الذي يصنع منه الخدور السوداء..وتصنع الشمله في الطائف ومناطق اخرى…ومثلها اشتق الفروه وما شابهها..ويبدو ان سعدا كان مشتملا وهذا في التفسير الظاهري للامور بدون التعمق في ماهية شملة سعد ومما صنعت ان كان المقصود اصلا بالشمله والاشتمال نوع الملابس وليس شيئا اخر….علاقات الدول مصالح وليس عواطف .ترمب رءيس ورجل اعمال واقعي وقد تعطيه ايران صفقه افضل فينقلب معها…الحل…كن قويا بحيث يحسب لك الاخرون مليون حساب قبل اي تصرف من قبلهم…ابتسم
صحيح قولك ياأستاذ صالح ……. ان ترامب بعبع الملالي …..لا ولكن وزير دفاعه (هوهوهو ….
منه هو )….مخيف الفرس الملالي ……. (وهوهو)مصطلح عربي أطلقته إحدى المسرحيات الكويتيه بنغمة مميزه ( هو هو منه هو؟…)…
والحقيقه أن الشعب الايراني مثلنا عانى ويعاني من الثوره الخمينيه …التي استغلت الإسلام لتجد التأييد من كل المسلمين ؟!!!…ولكن تكشفت نوايا الخميني و الملالي ليس لنا فقط ولكن حتى لأمريكا ؟!!!…
أكبر دولة عظمى أهانت جنودها في عهد أوباما …وكان ذلك نقطة ضعف حتى لو كان المشهد تمثيلي لاستغلال عداء الخميني السافر لأهل السنه ….
الذي قال عنهم الخميني ( انهم ليسوا بإخواننا حتى لو كانوا مسلمين )؟!!… وأنه تجوز غيبتهم وهتك اعراضهم والإيقاع بهم ؟!!!…فهل لمن قال هذا التحريض مكان في منظمة المؤتمر الاسلامي وقول فصل….. من يرضى بهذا القول ويسد اذنيه عنه فإنه شعوبي حاقد كائن من كان؟!!!….
ومع الأسف لا يؤيده الا بعض الشعوبيين الحاقدين على العروبة والإسلام الحقيقي الذي يجمع الأمم ولا يفرقها؟!!……
إن الخميني ظهرت دعوته الحقيقيه المبرمجة ضد الإسلام والمسلمين حتى داخل إيران نفسها ؟!هل يستطيع أحدا أن يقول لي هناك مسجدا واحدا لأهل السنه الايرانيين ؟!……
هل يستطيع أحدا أن يقول لي أن الإسلام يأمر بتهديم المساجد وحرقها ،،،
إنها توصيات إسلام الخميني ؟!…الذي يصيح أذنابه وأدواته القذره أن…
قول على قول
يا خوفي يكون الحال نسمع لعلعةٍ ولكن دون ان نرى طحناً ،، نقول يالله هالمرّه تكون أمريكا مثل ما كانت زمان ورئيسها ممن إذا قال فعل ،، وإذا فعلاً حصل هذا هل يا ترى نحن مستعدون لأذي العجم والتّصدي لهم إذا سولت لهم أنفسهم بشن حرب او إطلاق صواريخها علينا ،، أسئله كثيره تدور في ألخاطر والبال أهمها هل نحن وهنا اعني بنحن اي دول خليجنا ألعربي جاهزه ومستعد لهذا اليوم اذا حدث هذا لا قدّر الله وما موقف حلفائنا القريبين كتركيا والشقيقة مصر راعية قول مسافة السكه وباقي الحلفاء كفرنسا وبريطانيا وحلف دول العالم الأسلامي وأهمها دولة باكستان ،، هل نستعد وننسق لمواجهة الفرس من الآن ؟ عشمي يقول أنّ هذا موجود لا تشغل بالك عندنا دولة رشيده، حكيمه، على رأسها ورؤوسنا جميعاً ملك الحزم، والعزم، والحسم حفظه وايّده الله ونصره علي من يعادينا او يتأبّط لنا شرّاً ،، ردّ الله كيدهم وشرورهم في نحورهم
آخر الكلام :
قال الشاعر السّمره »» اليوم المدافع وحدها، مقبولة ألدّعوات طاهرة ألفمِ «« .
السلام عليكم..
أوبما وقبله بوش.. ومن قبلهم من رؤساء أمريكا منذ تولي الملالي حكم ايران.. جميعهم هددوا ايران باحتمالية التدخل العسكري ابان بداية كل رئيس امريكي.. وينتهي المطاف بكل رئيس وايران في من احسن الى احسن..!!
نعم.. نتفاءل أن يهلك الله الكافرين المعتدين بالكافرين المعتدين، ويخرجنا من بينهم سالمين.. لكن؛ الحذر الحذر ان تعبث بنا العاطفة، واحسان الظن المفرط، والإتكالية الساذجة.. خصوصا وبيننا نصوص الكتاب والسنة قد رسمت منهجا لفهم الكافرين والمنافقين، والتعامل معهم، والحذر منهم، واعداد القوة للمعادي منهم..!!
يتبع2……
إنها توصيات إسلام الخميني ؟!…الذي يصيح أذنابه وأدواته القذره أن ترامب أساء للمسلمين ؟!!!
وهو لم يمنع المسلمين وإنما قيد دخول بعض الدول لبلاده لفترة محدده ليتخذوا في تلك الفترة إجراءات تليق بدولة عظمى ولو اننا غير مقتنعين ببضم الصومال الذي يمكن انقاذه بسهوله مما هو فيه بدون فتح باب الهجره لاهله ….وأما السودان فإني اعتقد اضافتها غير لازمه وطبعا الامريكيين ادرى بمصالحهم ….ولكن لايجب السكوت على الاخطاء من دولة يحكمها مثل هؤلاء الملالي الذين يسعون لنشر الفوضى والفساد في العالم الإسلامي ويهددون أصدقاء أمريكا الحقيقيين؟ !!!….
ولكن إنشاء الله سينجلي هذا الكابوس عن كل الدول العربيه المحيطة بإيران وكذلك
سيتحرر الايرانيين أنفسهم وكل القوميات الايرانيه من الطغمة الصفويه المسيطرة على مقاليد الأمور في أهم بلد إسلامي؟ !!!……وقد قرب الفرج وسيتحرر الشعب الايراني من سطوة الملالي …
وسيعيش الجميع بسلام ….ولكن عندما تعود العراق وسوريا إلى أهلها العرب سواءا كانوا سنة أو شيعه…..إلا من باع نفسه للشيطان أو كان شعوبيا واشترك مع الصفويين في تحطيم بلاده
وقتل قومه وتشريدهم وكذلك الأمر في سوريا الحبيبه…..
واعتقد ان اكبر المتضررين مما حدث في العراق وسوريا انهم الأتراك لاجدال في ذلك ….
وعلى تركيا تصحيح سياستها مع الإدارة الامريكيه الجديده وتضع يدها بيد العرب السنه لطرد الصفويين …..والا لن ينفع الندم….. والله…