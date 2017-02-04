يعود غداً الطلاب لمقاعد الدراسة بعد أن قضوا عطلة الإجازة بين الفصلين الأول والثاني وعندي يقين تام بأن أول سؤال في أول حصة دراسية هي “أين قضيت الإجازة” هذا السؤال كان يحرجني أيام الدراسة وكانت الإجابة المتفق عليها هي: إما الذهاب للمدن التي تعتبر مسقط رأس الطالب لزيارة الأهل والأقارب – طبعاً ليس لتميزها سياحياً – وإما ذهابنا للطلعات البرية فقط. رغم أننا كنا نمتلك كافة المقومات السياحية من مراكز تسوق ممتازة وشواطئ وجزر بحرية، وصحارى ذهبية – هذا ماكنت أقوله -سامحني الله-، وعليه فإن الإمكانات كلها متوافرة. ولكن لا توجد في تلك الفترة التسعينيات وبداية الألفية جهة تقود وتوجه الحراك والقطاع السياحي، لذا كان السؤال محرجاً بعض الشيء خصوصاً أننا لم نتحدث عن الفعاليات التي مارستها في الإجازة.

ولكن عند حديثي اليوم مع بعض الطلاب من الأقارب أحببت أن أوجه لهم نفس السؤال لكي يكونوا مستعدين غدا للإجابة عليه. واكتشفت نفس الإحراج بدا على محياهم ولم تتعد إجابتهم نفس إجابتنا في تلك الفترة التي لم نسمع بها شعارات ونغمات صناعة السياحة التي تتغنى بها الهيئة العامة للسياحة والآثار الوطنية يومياً في وسائل إعلامنا التقليدية والجديدة حتى شعرت من كثرة الوجود الإعلامي لهم أنهم يمثلون وزارة سيادية وخدمية تمس الاحتياجات الضرورية لحياتنا كالصحة والتعليم. أنا أعلم أن لديهم منذ 15 سنة خطة إستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالقطاع السياحي وتم تسميتها آنذاك بالإستراتيجية الوطنية للسياحة، على أن تنفذ الخطة الخمسية على 4 مراحل، بحيث يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة من الخطة عام 2016م وتبدأ بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة، لكن تلك الخطة بقيت متسيدة الإعلام يومياً وحبيسة الأدراج فعلياً. ومع الأسف لا يوجد حس سياحي أو رؤية أو خطة إستراتيجية للقطاع السياحي حتى يومنا هذا.

حقيقة نحن لا نحتاج إلى كلام كبير وغير مفهوم يتطرق للسياحة كصناعة وإنما نحتاج حالياً خصوصاً في الإجازات القصيرة إلى الجذب المتمثل في البرامج السياحية المتكاملة المرتبطة بمقومات مدننا السعودية الحالية، سواء داخل المدن أو خارجها بشرط التحكم في أسعار هذه البرامج السياحية. لأن ما يحصل الآن لا برامج ولا شركات سياحية ولا تسويق يجذبنا حتى بوجود هيئة الترفيه التي ولدت من رحم هيئة السياحة بنفس الفكر والمنهج لذلك لأننا نأمل منها الكثير، ولنا في التجربة التركية في السياحة مثال حيث هناك برامج سياحية معدة بعناية فائقة مثل رحلات التسوق وزيارة الأماكن التاريخية وإقامة الرحلات البحرية، وهي كلها محط اهتمام السائح.

لا أقول ذلك من منطلق شخصي حيث لا يجمعني مع أي مسؤول بهيئة السياحة أي علاقة غير ودية بعكس ذلك، لكن من منطلق قمة الإحراج التي تواجه طلابنا عندما يتحدثون عن سياحتنا الداخلية كل بداية فصل دراسي لذا شعرت بالذنب الذي لا يُغفر إن سكتُ عن واقع السياحة والترفيه لدينا وهل هي حسب إجاباتنا السابقة والحالية اقتصرت على زيارة جدي وعمي فقط.

بعد 20 سنة من إنشاء جهة تراعي السياحة وسنتين من إنشاء جهة تنفذ برامج السياحة لا يوجد لدي ضوء في نهاية النفق من أجل وضع سياحي يجعلنا على الأقل نستفيد من الحصة الأولى من بداية كل فصل دراسي بإظهار إنجازات هيئة السياحة بدل الإحراج الذي نواجهه من معلم يحاول إنهاء عبئه التدريسي لذلك اليوم.