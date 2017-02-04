مسيرة وفاء لشهداء الوطن.. وأمسيات تراثية وثقافية في «محايل أدفأ»

نظمت إدارة التعليم في محافظة محايل عسير، ضمن فعاليات مهرجان «محايل أدفأ»، «مسيرة الوفاء» فخراً واعتزازاً بأبطال الحد الجنوبي، وتخليداً ووفاء للذين قدموا أرواحهم الذكية فداء لتراب الوطن الغالي، وكان في مقدمة المسيرة التي جابت شارع الشهداء، محافظ محايل محمد المتحمي، ومدير التعليم منصور آل شريم، وشيخ شمل قبائل آل موسى محمد بن محيي الدين، وعدد من رؤساء المراكز، ومديري الإدارات الحكومية، ومنسوبي التعليم، وجمع كبير من الأهالي. ودشن المحافظ عقب ذلك نموذج مخيم «رسل السلام» الكشفي ومعارض الأقسام في تعليم محايل، وكرم القادة الكشفيين منظمي المعارض، ثم انتقل إلى المسرح المفتوح؛ حيث الحفل الثقافي المعد لهذه المناسبة، بداية بالنشيد الوطني وآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير التعليم منصور آل شريم رحب من خلالها براعي الحفل والضيوف الكرام والأهالي وزائري المهرجان، معبرًا عن لمسة الوفاء للوطن وللأبطال، مستعرضًا المسيرة التعليمية في المحافظة، شاكرًا القيادة الحكيمة، مثنيًا على منسوبي التعليم على ما قاموا به من مجهودات في الإعداد والتنظيم. وتوالت فقرات الحفل بالكلمات والقصائد الوطنية والشعبية من طلاب مدارس المحافظة، ثم مسرحية بعنوان «البياض» التي حازت على إعجاب الحاضرين، جسدت من خلال العرض الجانب الوطني الذي ينبغي أن يكون عليه كل غيور على تراب الوطن، وتم تكريم فقيد التعليم والإعلام في محايل «محمد الهاشمي» -يرحمه الله-، تبع ذلك تكريم المؤسسات والإدارات الحكومية والأفراد المساهمين في الرقي بالعملية التعليمية في المحافظة، وفي ختام الأمسية شاهد الحضور «أوبريت» بعنوان «تاريخ وحضارة» تفاعل معه الحضور، وشارك المحافظ لون الدمة التهامية مع عدد من رجالات التعليم في المحافظة. إلى ذلك استضافت اللجنة الثقافية في محايل، نادي أبها الأدبي في أمسية ثقافية بعنوان «صفحات من تاريخ محايل ونصوص وحكايات»، وذلك مساء الخميس أمس الأول على المسرح المفتوح في الحيلة. حضرها محافظ محايل، ونائب رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور محمد أبو ملحة، وعدد من الأدباء والشعراء والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي في المنطقة.

وتضمنت الأمسية التي أدارها رئيس اللجنة الثقافية حامد الصافي عدداً من الفقرات؛ حيث تحدث في بداية الأمسية الأديب «محمد الجحيني» عن محايل، وطالب بالمسارعة إلى تدوين تاريخ محايل، وجمع الوثائق والكتابة عنها. كما طالب بضرورة عقد مسابقة للتأليف والبحوث مع بداية العام يعلن عنها وعن المحاور، ثم تعلن نتائجها وجوائزها مع برامج وفعاليات مهرجان «محايل أدفأ» العام المقبل. وقدم ضيف الأمسية الأديب الشاعر إبراهيم بن طالع الألمعي قصائد وطنية وتراثية نالت استحسان الحضور، وفي نهاية الأمسية كرم المحافظ «المتحمي» الضيوف بدروع تحمل شعار «محايل أدفأ» في نسخته العاشرة، ثم قدمت فرقة النماص لوحة شعبية نالت استحسان الحضور.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٧) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)