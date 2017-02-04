أمير مكة المكرمة يدشن أول مركز حي نموذجي في جدة

يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة مراكز الأحياء بالمنطقة الأمير خالد الفيصل، الأسبوع المقبل، أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة في محافظة جدة.

ويأتي افتتاح للمركز في إطار الاهتمام بأهمية وجود مراكز أحياء نموذجية تخدم بناء المحافظات داخل الأحياء، بما يتواءم ورؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن مراكز الأحياء جمعية تنموية اجتماعية أنشأها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1425هـ في المدينة المنورة حينما كان أميراً لها ثم نقل التجربة إلى منطقة مكة المكرمة، وبدأت الفكرة حينها بإنشاء ثلاثة مراكز للأحياء بمحافظة جدة، لافتاً إلى أنه حين تولى الأمير خالد الفيصل إمارة منطقة مكة المكرمة ورأس مجلس إدارة مراكز الأحياء، توسع نطاق المراكز ليصل إلى 82 مركزاً تنتشر في أحياء عدة من المحافظات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٢) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)