متعب بن عبدالله يستقبل وزير الثقافة المصري

استقبل وزير الحرس الوطني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، الذي ثمّن الجهود التي تقوم بها المملكة لاستضافة جمهورية مصر العربية الشقيقة كدولة الشرف للمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31»، وما تمثله الاستضافة من فرصة لإبراز الثقافة والتراث المصري وأوجه الحضارة المختلفة في مهرجان الجنادرية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. كما قدم الوزير المصري في ختام زيارته، هدية تذكارية لوزير الحرس الوطني.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني، نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، وسفير مصر العربية ناصر حمدي، والمشرف على جناح الدولة الضيف جمهورية مصر العربية الشقيقة في الجنادرية اللواء حسن خلاف.

وكان الوزير المصري زار جناح ومعرض مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية. واطلع خلال الزيارة على أرجاء الجناح والقافلة التعريفية لـ»معرض الملك عبدالله : قيم وحكمة» المقرر انطلاقته العام المقبل بالرياض، إضافة إلى محتويات المعرض وما يشتمل عليه من أنشطة وصور ومقتنيات ومبادرات وإنجازات للملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – في جميع المجالات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)