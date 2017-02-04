إغلاق 13 منشأة مخالفة لـ «توطين الاتصالات» في حائل

أغلقت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، 13 منشأة مخالفة لتوطين الاتصالات، وذلك بعد حملة شنها فرع الوزارة على أكثر من 28 منشأة من عدد المنشآت في المنطقة المتخصصة في صيانة وبيع الجوالات. وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل فريح بن محمد العياد لـ «الشرق» أن قرار إغلاق المنشآت من قبل الجهات المعنية بالتعاون مع فرع الوزارة يهدف للتأكيد علی مدى الالتزام بنظام العمل، وتوطين محلات الاتصالات وصيانتها بالسعوديين، إضافة إلی عدم وجود ملف لدى مكتب العمل، وعقود عمل، وعدم وجود السجلات والرخص في المنشأة، وعدم الالتزام بساعات العمل، وعدم تنفيذ قرار سعودة قطاع بيع وصيانة الجوالات بالسعوديين. وأشار «العياد» إلى أن قسم التفتيش في مكتب العمل بحائل يسعی دائما إلى مواصلة الحملات التفتيشية على محلات أجهزة الجوالات وملحقاتها للتأكد من تطبيق القرارات الخاصة بها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)