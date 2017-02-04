الغفيص يزور جناح «التدريب التقني»

زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أمس، جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بـ»الجنادرية 31»، واطلع خلال الزيارة، على ما يحويه الجناح من نماذج لمشاريع المؤسسة وأبرز أنشطتها، ومنتجات وإنجازات منسوبي ومتدربي وحدات المؤسسة، منوهاً بجهود المؤسسة حيال تطوير عديد من الأجنحة التي تهتم باحتياج المجتمع، ومشيراً إلى أن مقر المؤسسة أصبح هدف عديد من الزوار والمهتمين بالشأن التقني.

وأكد على أهمية حضور المؤسسة في مثل هذه المحافل الثقافية والجماهيرية التي تعبر عن الإحساس بالمواطنة والقرب من احتياجات الوطن والمواطن، مثمناً لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد دوره للرقي برسالة التدريب التقني والمهني في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بدعم التدريب ونشره على مستوى الوطن.

وقام الوزير بجولة شملت أكاديمية الطفل المهنية، وأقسام الطباعة الحرارية، والتعليم الأهلي، والقسم النسائي، بالإضافة إلى ركن الكليات العالمية، ودورات التدريب وصيانة الجوال، وركن الاختراع وتقنية الروبورت والتنسيق الوظيفي، وريادة الأعمال وغيرها من الأقسام التفاعلية كصيانة السيارات والنجارة. من جهة أخرى، عرف جناح وزارة العمل، زوار المهرجان بالبرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وذلك من خلال 31 ركناً مختلفاً تضمّنها الجناح. وشهدت الأركان المتنوعة إقبال الزوار الذين توافدوا للاستفسار عن مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة والمؤسسات خاصةً الركن الخاص ببرنامج حساب المواطن الذي حظي بالعدد الأكبر من الزوار، بغية التسجيل في البرنامج، والاستفسار عن تفاصيله.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)