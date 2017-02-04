الجبير: المملكة حريصة على التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة

نقل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، تهاني وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على تعيينه في هذا المنصب المهم.

جاء ذلك لدى لقاء الوزير الأمين العام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الجبير خلال اللقاء حرص المملكة على العمل مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم ومنها عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والأزمة في اليمن وسوريا وعدد من القضايا التي تواجه المنطقة والعالم.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قبل زيارته لمدينة نيويورك، حيث اجتمع في واشنطن بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات في المنطقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٢) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)