أمير الحدود الشمالية يؤدي العرضة السعودية في «بيت حائل»

زار أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، «بيت حائل» في مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية الـ 31. وكان في استقباله لدى وصوله، رئيس البيت يوسف الشغدلي، ونائب الرئيس نايف السلحوب، ومشرفو أجنحة بيت حائل في الجنادرية.

واطلع أمير الحدود الشمالية على أركان البيت المشاركة وجامعة حائل والإدارة العامة للتعليم، ومعرض أبناء الملك عبدالعزيز للفنانة التشكيلية عفيفة الشمري، ومعرض تراث محافظة الشملي، وجناح لجنة التنمية في الحائط والعجاجة، وتجول في السوق الشعبي الذي يحتوي على المنتجات الحائلية، والحرف اليدوية التي تحاكي بيئة المنطقة، وشارك بالعرضة السعودية التي قدمتها فرقة الديوان للفنون الشعبية.

ورفع رئيس البيت يوسف الشغدلي، الشكر لأمير الحدود الشمالية؛ على هذه الزيارة التي تجسد حرصه على مشاركة ودعم جناح المنطقة. ودعا زوار المهرجان إلى زيارة البيت، والتعرف على ما يحتويه من أجنحة وأقسام تجسد حضارة عريقة وتاريخا مشرفا لجزء غالٍ من هذا الوطن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)