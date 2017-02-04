«الصقور السعودية» يشارك في ملتقى الفرسان الرابع

استهل فريق الصقور السعودية أمس أولى مشاركاته الاستعراضية في مطار الأمير عبدالمجيد بالعلا، ضمن فعاليات ملتقى الفرسان الرابع التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بحضور المحافظ سعد السحيمي.

وقدم الفريق خلال المشاركة لوحات استعراضية مثيرة ومذهلة في سماء مطار العلا، تابعتها جموع الجماهير الكبيرة بالتصفيق والإعجاب بمهارة الطيارين السعوديين الأكفاء الذين جسدوا تمكن الطيار السعودي من إتقان دوره والمهام الموكلة له على أتم وجه، ومن أبرز اللوحات التي قدمها الفريق السيفان والنخلة والانفجار والخيمة والقلب والسهم ولوحة التقابل، إضافة إلى مجموعة أخرى من اللوحات التي قدمتها سبع مقاتلات من النوع (الهوك) البريطانية الصنع، لأداء المهام الاستعراضية نظرا لحجمها المناسب وخفة ورشاقة حركتها، حيث تم تزويد طائرات الفريق بحاويات الدخان الثلاثية لاستخدامها في العروض الجوية وهي قادرة على إخراج الألوان الأبيض والأخضر والأحمر.

وفي ختام العروض استقبل محافظ العلا عند المدرج فريق الصقور، مقدما ترحيبه لهم في مدينة العلا، معبراً عن شكره وتقديره لهم للمشاركة في مهرجان ملتقى الفرسان الرابع بالعلا، مثنيا على أدائهم المميز واللوحات الاستعراضية الجميلة التي قدموها في سماء مطار الأمير عبدالمجيد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٣) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)