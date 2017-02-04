«دحة الشمالية» تجذب الزوار وتحيي ذكرى «ذي قار»

جذبت الدحة، أحد أشكال التراث الشعبي لأهل الشمال عدداً كبيراً من زوار جناح منطقة الحدود الشمالية في مهرجان «الجنادرية 31»، وذلك بعد انطلاق فعاليات الجناح المتنوعة بمشاركة أكثر من 100 مشارك.

وأحيت الدحة ذكرى معركة ذي قار، التي ترجع أحداثها لأكثر من 1000 عام في شمال المملكة، وهزمت القبائل العربية الفرس حينها.

«الشرق» تابعت الآراء والنقاشات والتعليقات التي أطلقها عدد من الزوار حول تاريخ هذا الموروث. فيما أوضح رئيس وفد الحدود الشمالية خلف القاران أن «الدحة» أكثر المعروضات تميزاً في الجناح، إضافة إلى ألوان أخرى من العرضة السعودية والسامري والهجيني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)