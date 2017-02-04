إحباط تهريب 368 كيلوجراماً من الحشيش ومائة ألف قرص إمفيتامين

أحبط رجال حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، هي 368 كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و102 ألف قرص إمفيتامين.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن رجال حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة تمكنوا فجر الأربعاء الماضي من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وقال “رصدت الكاميرات الحرارية قارباً أثناء محاولته دخول المياه الإقليمية السعودية من خلال حدود مسؤوليات قطاع جدة، وبعد متابعته تم القبض على أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية، ونتج عن هذه العملية إحباط تهريب ما مجموعه 368 كيلوجراماً من الحشيش، المخدر و102 ألف قرص إمفيتامين، وتم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال المقبوض عليهم والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد الحربي، أن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)