«التعاون الإسلامي» تدين اغتيال ضابط بحريني

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين جريمة اغتيال ضابط في وزارة الداخلية البحرينية أثناء قيامه بواجبه، والتي كشفت التحريات الأولية أنها عمل إرهابي.

وأعرب العثيمين عن تضامن المنظمة مع البحرين ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية ودعمها لأمنها واستقرارها، مقدماً تعازيه لأهالي الضحية ووزير الداخلية البحريني وجميع العاملين في الوزارة، معرباً عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية في البحرين في ملاحقة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان ومن يقف خلفه وتقديمهم للعدالة.

وذكّر الأمين العام بموقف المنظمة المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بكافّة أشكاله وصوره، والتزامها باستمرار التعاون والتنسيق مع البحرين وجميع الدول الأعضاء وجميع الأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة لمحاربة الإرهاب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٩) صفحة (٢) بتاريخ (٠٤-٠٢-٢٠١٧)