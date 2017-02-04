أسعار النفط تغلق على ارتفاع

1005649.jpg
طباعة التعليقات

نيويوركواس

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع في ختام تعاملاتها اليوم الجمعة مدعومة بتقرير حول الوظائف في الولايات المتحدة يرجح استمرار قوة الطلب على الطاقة.

وجرت تسوية عقود أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بواقع 29 سنتًا أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 53.83 دولارًا للبرميل. وزاد العقد أكثر من واحد في المئة هذا الأسبوع.

وجرت تسوية عقود خام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع قدره 25 سنتًا إلى 56.81 دولارًا للبرميل مما جعل الخام مرتفع اثنين في المئة هذا الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية هذا العام.

نيويورك  |  واس
الأكثر مشاهدة في اقتصاد

  • استفتاء

    ما هي التحديات التي تواجه نجاح التجارة الإلكترونية في السعودية ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك