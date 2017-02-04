أسعار النفط تغلق على ارتفاع

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع في ختام تعاملاتها اليوم الجمعة مدعومة بتقرير حول الوظائف في الولايات المتحدة يرجح استمرار قوة الطلب على الطاقة.

وجرت تسوية عقود أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بواقع 29 سنتًا أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 53.83 دولارًا للبرميل. وزاد العقد أكثر من واحد في المئة هذا الأسبوع.

وجرت تسوية عقود خام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع قدره 25 سنتًا إلى 56.81 دولارًا للبرميل مما جعل الخام مرتفع اثنين في المئة هذا الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية هذا العام.