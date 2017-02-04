وظائف أكاديمية في جامعة الأمير سطام

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السيحواس

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية بالجامعة وفروعها من حملة الماجستير والبكالوريوس في التخصصات العلمية والهندسية والصحية والإنسانية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة على الرابط التالي: https://jobs.psau.edu.sa

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد أن التقديم على الوظائف يتطلب التسجيل في الموقع وتحميل الوثائق المطلوبة، ثم التقديم على الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم، حيث يوفر الموقع جميع المعلومات والشروط المطلوب توفرها في المتقدم والوثائق اللازمة للتقديم لهذه الوظائف.

ويتيح الموقع للمتقدم اختيار مقر الوظيفة التي يرغب فيها في حال توفر الوظيفة في أكثر من مقر حيث توجد وظائف في مقر الجامعة بمدينة السيح، وفي كلية التربية للبنات بالدلم، و فروع الجامعة في محافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، مشيراً إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الأحد 15 / 5 / 1438 هـ.

السيح  |  واس

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