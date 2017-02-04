المملكة تدين هجوم متحف اللوفر بباريس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات الهجوم الذي تعرضت له دورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر وسط العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية فرنسا الصديقة، مشددًا في الوقت نفسه على موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرف.
الى متى هولاء الناس يدعون الاسلام وهم عنه بعيد بايذائهم هولاء الفرس الارهابية يريدون يزلزلو العالم حقاً وبكل تاكيد ان الاسلام عنهم بعيد لان المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه هل يعقل ان هولاء مسلمون وهم قتلت المصلون في مساجد الله ودور العباده