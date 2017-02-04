رصدت أجهزة الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية صباح اليوم، هزة أرضية في منتصف البحر الأحمر بحسب ما ذكرت الهيئة على حسابها الرسمي على تويتر، مشيرةً إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 118 كم عن ينبع بلغت قوتها 3.1 ريختر.
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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الله يجيرنا ويحمي بلدنا واولادنا وشبابنا ويحمينا يارب لاتهلكنا بذنوبنا واغفر لنا وارحمنا