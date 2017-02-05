مداولات
اجتهاد مسؤول.. أم استراتيجية حكومة؟؟
ثامن للفراعنة أم خامس للأسود؟
حسن مشهور
المملكة خارج مربع الإرهاب
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هاذي آخرتها لمن لا يسمع ألنّصيحه .
إعتبروا ياؤلي الوتسأب .
ما جعل الله لرجُلٍ قلبين في جوفه .
ملحوق كتابة مليون واتسأب بس العمر واحد .
واحد مصيّف يقول طب ليش ما يخلّون عواميد الكهربا بلاستيك ؟ عشان ما تكسّر السياره وتعوِّرْنا
واحد مصيّف ، أشوى جات في السيّاره وراعيها ما جات في العامود .
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قصَّة «مَنْ يجبر الإرادة المكسورة؟»
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صحيفة الشرق - العدد 1890 - نسخة الرياض
صحيفة الشرق - العدد 1890 - نسخة الدمام
صحيفة الشرق - العدد 1890 - نسخة جدة
فيلم «لاند أوف ماين» يأخذ أحد أسرار الدنمارك إلى الأوسكار
هاذي آخرتها لمن لا يسمع ألنّصيحه .
إعتبروا ياؤلي الوتسأب .
ما جعل الله لرجُلٍ قلبين في جوفه .
ملحوق كتابة مليون واتسأب بس العمر واحد .
واحد مصيّف يقول طب ليش ما يخلّون عواميد الكهربا بلاستيك ؟ عشان ما تكسّر السياره وتعوِّرْنا
واحد مصيّف ، أشوى جات في السيّاره وراعيها ما جات في العامود .