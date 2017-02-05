حسن مشهور
المملكة خارج مربع الإرهاب
لم يدرك كثيرون من أبناء بلدي -مع الأسف- أبعاد استبعاد المملكة من مشروع القرار الأمريكي الخاص بحظر اللجوء لمواطني الدول ذات الكثافة السكانية الإسلامية. كثيرون قد اندفعوا تحت ضغط المشاعر الإسلامية المتقدة التي أجَّجها شياطين مواقع السوشيال ميديا، واعتقدوا أنه قرار موجَّه بالأساس ضد الداخل السعودي، كونه ينظر إلينا اعتبارياً -من قِبل أغلب دول العالم- بأننا المرجعية العربية والدولية للإسلام.
لكن الحقيقة أن كثيراً من الدول التي تنظر إلينا بعداء وتكيد على الدوام لنا وتتمنى تفكك كياننا الوطني الأشم؛ قد خاب ظنها. فهناك من راهن منهم على حدث آفل قد جرى منذ أكثر من عقد، وهو أن 15 فرداً ممن شاركوا في العمليات الإرهابية التي استهدفت مركز التجارة العالمي بنيويورك في 11 من سبتمبر؛ قد كانوا يحملون الجنسية السعودية.
كما أن ما عزز اعتقاد هؤلاء -الأعداء الكائدين الحاسدين- أننا سندرج في قائمة الحظر؛ هو تلك الحملة الشعواء التي قادها بعض النواب الأمريكيين لتمرير قرار في الكونجرس يجيز مقاضاة المملكة باعتبارها المسؤول الرئيس عن أحداث 11 من سبتمبر المشؤومة.
لكن دول العالم الفاعلة الغربية منها والأوروبية التي تعرف الموقف السعودي الواضح والجلي -وهو للعلم ذات الموقف المتسم بالثبات منذ عهد الملك المؤسس (رحمه الله) إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (يحفظه الله)- تعي جيداً أن مواقف المملكة إزاء عديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية العالقة تتسم بالعقلانية والثبات.
كما أن هذه الدول الغربية تدرك في حقيقة الأمر أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً هي أبعد ما تكون عن الفعل الإرهابي أو حتى مجرد التفكير في اتخاذه منهجاً وسبيلاً.
بل إن أحداث التاريخ القريب قبل البعيد تسجل حقيقة أن المملكة تعتبر من أكثر الدول عُرضة للعمليات الإرهابية التي تنفذها التيارات الراديكالية ذات النهج الإرهابي، وكذلك الدول الراعية للإرهاب والمحرضة عليه كنظام الملالي في طهران.
كما أن هناك ملمحاً آخر يبرزه لنا وللعالم القرار الرئاسي الأمريكي الأخير؛ مفاده أن وضع الجمهورية الإيرانية ضمن قائمة الدول السبع المحظور دخول مواطنيها للأراضي الأمريكية هو تأكيد أممي على تبني نظام طهران النهج الإرهابي المعادي للبلاد والعباد.
كما أن هذا القرار يأتي موافقاً للحقيقة المعلنة التي قد رددناها كثيراً كسعوديين -حكومة وشعباً- بأن إيران لا تنفك أن تدس أنفها في شؤون دول الجوار سواء بالتخطيط للإرهاب أو التحريض عليه.
ونعم؛ قد يكون هناك حقوقيون أمريكان قد رأوا في قرار ترامب تمييزاً ضد بعض المسلمين، وأنه يعد مخالفاً للدستور الأمريكي. ولكنه في تقديري؛ يبقى شأناً داخلياً أمريكياً لا يعنيني بأي حال كونه ينصبُّ في تعزيز الأمن القومي الأمريكي بالأساس.
فما يعنيني فقط هو تلك الحقيقة المعلنة الناصعة البياض التي لطالما رددناها كثيراً؛ رغم جهود بعض -من أعدائنا وأعداء الخير والإنسانية- للتعتيم عليها، وهي أن المملكة هي قلب العالم الإسلامي الحقيقي النابض بالمحبة والسلام العالميَّين والنابذ لكافة الصراعات والأيديولوجيات الإرهابية التكفيرية المحاربة للسِّلم العالمي والخير الإنساني.
تحياتي أخي حسن مشهور….. المملكه لهاأكثر من ثمانون عاما منذ توحدت في كيان كبير واحد
وهي دولة مهتمة بالتوحيد وليس بالتفرقه وليست دولة ثوره مثل مذهب الخميني ولكنها فقط تتبع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كان أساس دعوته توحيد الامه ولا تتدخل في السلوكيات الفقهيه المتعدده …والشيخ محمد بن عبد الوهاب قد مدح دعوته عدد من المفكرين العالميين مثل غاندي وتولستوي وحتى الشيخ الشوكاتي والامام الصنعاني الزيديي المذهب
قد مدحا الشيخ بن عبد الوهاب وحتى آل حفظي قد أيدوا الدعوه مع ان جدهم الأول اليمني كان لديه مزار يزار في الحديده ؟!!!
ولذا مراكز البحوث بأسلوبها العلمي تعلم جيدا ان الوهابية ليست ثوره مطلقا وإنما فكرة توحيديه وحدت الامه في الجزيره العربيه على مذهب واحد و وحدت الصلاة في الحرمين
على أمام واحد وليس مهما…….. إن كان الإمام حنبليا أو شافعيا أو حنفيا او مالكيا ….ولكن الوهابية وحدت صلاة المسلمين بعد أن كانت أربع مرات يصلى الفرض الواحد في الحرمين
أي أن أصحاب كل مذهب يصلون بمفردهم قبل الدعوة الوهابية ؟!!!…..
وقد وحدت الدعوة الوهابية الصلاة لكل فرض مرة واحده أيا كان مذهب الإمام ….
ولذا لم تجد في التاريخ من يدعي أن الوهابية ثورية سياسيه ؟!!!
ولو بحثت عن( القاعدة) وجذورها ستجد انها من فكر الإخوان المسلمين…
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ولو بحثت عن( القاعدة) وجذورها ستجد انها من فكر الإخوان المسلمين ؟!!! وستجد أن فكر الخميني بداياته تقليد للإخوان المسلمين ولكن الفرق أن الخميني كان تنظيره على مذهب يكن العداء لأهل السنه ؟!!!..،
أما بالنسبة لما قلته نصا ياأستاذ حسن : ( “فهناك من راهن منهم على حدث آفل قد جرى منذ أكثر من عقد، وهو أن 15 فرداً ممن شاركوا في العمليات الإرهابية التي استهدفت مركز التجارة العالمي بنيويورك في 11 من سبتمبر؛ قد كانوا يحملون الجنسية السعودية.
كما أن ما عزز اعتقاد هؤلاء -الأعداء الكائدين الحاسدين- أننا سندرج في قائمة الحظر؛”)
وحتى هؤلاءيخالفون استنتاجات مراكز البحوث الامريكيه التي تعلم جيدا ان الوهابية لم تولد ولم ترعى الفكر الجهادي العالمي ؟!! …….
وأما المعلقين الحاقدين على بلادنا يعلمون جيدا كذبة هذه القصه وأنه مشكوك في جنسية هؤلاء الذين ربما استغلت أسماءهم وهم متوفين بعض دور الاستخبارات العالميه ربما قبل ذلك الحدث الذي قد يكون اتهموا به ؟!!!وكذلك لم يظهر أحدا من وسط البلاد أو شمالها أو غربها أو شرقها؟!!…….وهذا أمر ملفت للانتباه والتفكر ؟!!!ولكن اطمئنك أن الأبحاث والدراسات الرسميه غير السياسيه الموجهه لدى مراكز البحوث في البيت الأبيض تعلم جيدا ان السعوديه لاترعى إرهابا سواءا فكر القاعده أو غيرها لانها أفكار خارجة عن التوجه الوهابي الموحد للامه ومن…
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وهذا أمر ملفت للانتباه والتفكر ؟!!!ولكن اطمئنك أن الأبحاث والدراسات الرسميه غير السياسيه الموجهه لدى مراكز البحوث في البيت الأبيض تعلم جيدا ان السعوديه لاترعى إرهابا سواءا فكر القاعده أو غيرها لانها أفكار خارجة عن التوجه الوهابي الموحد للامه ومن يدعي غير ذلك فأنه إما جاهل أو عدو لتوحيد البلاد ….ولك تحياتي أستاذ حسن مشهور …
أبو عبدالله الاصلي …
حفظ الله مملكتنا الغالية وأدام أمنها. قرار استبعاد المملكة من قائمة المنع هو دليل تميزنا ومكانتنا المرموقة بين دول العالم