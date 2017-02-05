حادث مروري للعالمي.. ولا إصابات

تعرَّضت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر لحادث مروري قبل بداية مباراة الفريق أمام الخليج أمس، تسبب في كسر الزجاج الأمامي للحافلة دون أن يصاب أي شخص بالأذى.

وتعود التفاصيل إلى أنه أثناء مغادرة الحافلة التي أقلت البعثة النصراوية من أحد الفنادق الواقعة في كورنيش الخبر ارتطمت لحظة استدارتها بالحاجز الحديدي المخصص لتنظيم الدخول والخروج من مواقف الفندق دون قصد من السائق، ما تسبب في كسر الزجاج الأمامي للحافلة، وأدى إلى تأخير بداية المباراة مع الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام قبل أن يتم التواصل مع الشركة الناقلة لتأمين حافلة أخرى للبعثة النصراوية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٠) صفحة (١٤) بتاريخ (٠٥-٠٢-٢٠١٧)