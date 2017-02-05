علي الزامل
نقلت دون علمي..؟!
كالمعتاد الساعة الثامنة صباحاً أكون على مكتبي لكن غير المعتاد هذه المرة أن عدداً من الزملاء أخذوا يتهامسون غمزاً ولمزاً مشيحين بالنظر إليّ فتوجست قلقاً من نظراتهم المريبة، تقدم أحدهم قائلاً: هذا ليس مكتبك! صعقت على الفور لدرجة ظننت بالفعل أنني «ضللت» مكتبي، لكنه استطرد قائلاً: أنت منقول لقسم آخر اعتباراً من اليوم، لعلي استدركت أنه مخطئ أو التبس عليه الأمر، لكنه عاجلني وبشيء من التندر: ألم تعلم أنك منقول؟! فقلت لا.. فابتسم ابتسامة غريبة استشعرت منها أنني «أهبل» أو «أستهبل»! وما هي إلا لحظات وإذ بي أفاجأ بقرار نقلي، لا أخفيك، مزيج من الحرج والارتباك والشعور بالدونية انتابني، أحسست وقتذاك بأن لا قيمة لي، مسلوب الإرادة والمشاعر شأني شأن أي قطعة أثاث في مكتبي، لم يضايقني النقل بقدر ما أحزنني تجاهلي وهواني بعدم إشعاري مسبقاً، الغريب والمحزن أني قبلها بيوم كنت عند المدير ولم يشعرني بشيء! انتهى..
.. أستغرب من هكذا مديرين، هل بتصرفهم هذا يعمدون للإمعان في تسفيه الموظف أم أنهم لا يدركون تداعيات ذلك التصرف المهين لكرامة الموظف؛ بوصفه صادَرَ أبسط حقوقه «المكتسبة» فالمفترض إشعارهم بآدميتهم، فبهذا التوجه يبخسهم حقهم في تقرير مصيرهم.. ماذا يخسر المدير فيما لو استدعى الموظف المراد نقله وأشعره بالنقل.. فأقله يتركه كي يقرر مصيره إما أن يقبل بالنقل مقتنعاً بالمبررات أو ينقل لإدارة أخرى.. ما يجب أن يعرفه كل مدير أن النقل التعسفي لا يقتصر فحسب على نقل الموظف دون وجه حق، بل ثمة ما هو أكثر تعسفاً ومهانة وإذلالاً وهو نقله دون علمه.
هو كل ما ذكرت .يعمدون الى تسفيه الموظف واهانته وابخاس حقه في معرفة مصيرة .من المفروض ان تكون هناك لوائح تنظيمية منها يعرف الموظف انه منقول ويوقع على قرار نقله بالموافقة او دونها .أما ان يكون الموظف كقطعة اثاث او اخر من يعلم ليفاجأ الصباح عند دخوله مكتبه بتهكم الموظفين والهمز واللمز .والشماتة ايضا فهذا ليس من المقبول. من وجهة نظر اخرى يمكن المدير نقله الى جهة مميزة كان يطمح اليها وحب يعملهاله مفاجأة ويقوله ايدك على الحلاوة ولا العشا عندك الليلة على تيس .الشباب يستاهلون .ههههههه وما قصروا
النقل التعسفي وايضا الاستغناء عن الخدمات كلها تُمارس من قبل المدير ولكن لا يوجد تحقيق لذلك المدير الذي ينقل ويفصل بدون وجه حق بمعني لابدمن وجود سواء القطاع الخاص او الحكومي اداره تعني بحقوق الموظف وتكون مهمتها التقصي ومعرفة أسباب النقل او الفصل ام ان ياخذ الموضوع كأنه وجه حق يمارسه المدير كيفما اتفق فهذا يحسب ضد اي اداره وانتهاك صارخ للحقوق
لا بد من وجود آلية واضحة يتم بناء عليها النقل وان تعطى الصلاحية لمتخذ القرار على ان تكون هذه الصلاحية وفقا لشروط يجب ان تطبق على من سيصدر بحقه قرار النقل منعا العشوائية والبعد عن المزاجية والأهواء كان يكون النقل بناء على طلب الموظف مع وجود الوظيفة الشاغرة المناسبة او لغرض الترقية او غير ذلك من الأسباب .
اما النقل لغرض التأديب فاني لا ارى ان يكون موجود أصلا لما قد يسببه ذلك من اساءة للجهة التي سيتم النقل لها وان من سيتم نقلهم لاحقا لمصلحة العمل قد يساء فهم سبب نقلهم من قبلهم كمنقولين او من قبل الآخرين داخل او خارج التنظيم ولا باس من تقليل الصلاحية او التكليف بعمل اقل مرتبة كنوع من التأديب وبشروط واسباب واضحة ومحددة حفاظا على الاحساس بالامن الوظيفي
مقال موضوعي ينضم لسلسلة المقالات الشيقة ذات العبارة السلسلة التي ظل يتحفنا بها استاذنا على الزامل ..الموضوع يدعم حقوق الموظفين بأن يحظو بالاحترام اللائق بهم وهم يؤدون واجبهم الوظيفي والخدمي ..احيانا يبالغ المدراء في تسفيه حقوق مديريهم بهكذا تصرف ونسأن الله التوفيق والاحترام.