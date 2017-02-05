كالمعتاد الساعة الثامنة صباحاً أكون على مكتبي لكن غير المعتاد هذه المرة أن عدداً من الزملاء أخذوا يتهامسون غمزاً ولمزاً مشيحين بالنظر إليّ فتوجست قلقاً من نظراتهم المريبة، تقدم أحدهم قائلاً: هذا ليس مكتبك! صعقت على الفور لدرجة ظننت بالفعل أنني «ضللت» مكتبي، لكنه استطرد قائلاً: أنت منقول لقسم آخر اعتباراً من اليوم، لعلي استدركت أنه مخطئ أو التبس عليه الأمر، لكنه عاجلني وبشيء من التندر: ألم تعلم أنك منقول؟! فقلت لا.. فابتسم ابتسامة غريبة استشعرت منها أنني «أهبل» أو «أستهبل»! وما هي إلا لحظات وإذ بي أفاجأ بقرار نقلي، لا أخفيك، مزيج من الحرج والارتباك والشعور بالدونية انتابني، أحسست وقتذاك بأن لا قيمة لي، مسلوب الإرادة والمشاعر شأني شأن أي قطعة أثاث في مكتبي، لم يضايقني النقل بقدر ما أحزنني تجاهلي وهواني بعدم إشعاري مسبقاً، الغريب والمحزن أني قبلها بيوم كنت عند المدير ولم يشعرني بشيء! انتهى..

.. أستغرب من هكذا مديرين، هل بتصرفهم هذا يعمدون للإمعان في تسفيه الموظف أم أنهم لا يدركون تداعيات ذلك التصرف المهين لكرامة الموظف؛ بوصفه صادَرَ أبسط حقوقه «المكتسبة» فالمفترض إشعارهم بآدميتهم، فبهذا التوجه يبخسهم حقهم في تقرير مصيرهم.. ماذا يخسر المدير فيما لو استدعى الموظف المراد نقله وأشعره بالنقل.. فأقله يتركه كي يقرر مصيره إما أن يقبل بالنقل مقتنعاً بالمبررات أو ينقل لإدارة أخرى.. ما يجب أن يعرفه كل مدير أن النقل التعسفي لا يقتصر فحسب على نقل الموظف دون وجه حق، بل ثمة ما هو أكثر تعسفاً ومهانة وإذلالاً وهو نقله دون علمه.