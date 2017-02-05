ينطلق غداً «الإثنين» في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أسبوع التهيئة لأعضاء وعضوات هيئة التدريس في الجامعة من خلال 12 برنامجاً تدريبيّاً، منها 4 للرجال و8 للسيدات، ويتم من خلاله استضافة 300 عضو تدريس في كل فصل دراسي، ويهدف إلى تطوير قدراتهم في إيصال المعلومات المنهجية للطلاب والطالبات وفق أحدث الأساليب.
وأشار عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي الدكتور عمر المعمر إلى أن الجامعة اعتمدت البرامج الجديدة وفق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني التي تتواكب مع خطة الجامعة، من أجل الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم الجامعي ورفع كفاءة الخريجين في سوق العمل، لافتاً إلى أن البرامج التدريبية المقدمة تتضمن 3 أقسام رئيسة هي:
ورش عمل عامة تتضمن أحدث مواضيع وأساليب التعليم الجامعي المبني على فن التواصل مع المتلقي، وأحدث أساليب التدريس في المختبرات العلمية بالطرق الإبداعية المهنية، وورش عمل تتعلق باستقبال الطلبة في أول يوم دراسي.
ولفت د. المعمر إلى أن البرامج تقدم باللغتين العربية والإنجليزية وتم اختيارها بناء على تقييم أعضاء هيئة التدريس والطلاب وآخر مستجدات التعليم الجامعي، مشيراً إلى أن تحقيق عدد من كليات الجامعة للاعتماد الأكاديمي والمؤسسي وتقدم بقية الكليات نحو تحقيق الاعتماد يفرض علينا المحافظة على هذا المستوى المتقدم، مشيراً إلى أن عمادة تطوير التعليم الجامعي أنشئت في عام 1432 هـ لتحقيق الشروط الأساسية للاعتماد الأكاديمي المؤسسي وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة، حيث قامت العمادة على 22 مبادرة أهمها: مبادرة تطوير ومراجعة البرامج الأكاديمية، مبادرة أكاديمية التميز في التدريس، مبادرة المهارات والتطوير الأكاديمي، مبادرة وحدة القياس والتقويم، مبادرة السياسات والأبحاث في التعليم والتعلم، مبادرة التوعية والإعلام بالخدمات الإلكترونية، مبادرة ملهمون، دليل التعليم والتعلّم، مصادر التعلم والبوسترات، مبادرة التوجيه لأعضاء هيئة التدريس.
يهدف إلى تطوير قدرات 300 عضو تدريس في إيصال المعلومات المنهجية للطلاب والطالبات
انطلاق أسبوع تهيئة هيئة تدريس جامعة الإمام عبدالرحمن..غداً
ينطلق غداً «الإثنين» في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أسبوع التهيئة لأعضاء وعضوات هيئة التدريس في الجامعة من خلال 12 برنامجاً تدريبيّاً، منها 4 للرجال و8 للسيدات، ويتم من خلاله استضافة 300 عضو تدريس في كل فصل دراسي، ويهدف إلى تطوير قدراتهم في إيصال المعلومات المنهجية للطلاب والطالبات وفق أحدث الأساليب.
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