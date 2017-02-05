وقّعت مبادرة «الله يعطيك خيرها» التي تتبناها جمعية الأطفال المعاقين اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة مطارات الرياض للمساهمة في برامج المبادرة لإيصال رسالتها للمجتمع لتخفيض معدلات الحوادث وتراجع الإصابات والإعاقات. ووقع الاتفاقية مدير عام شركة مطارات الرياض عبدالعزيز أبو حربة والمدير التنفيذي لمبادرة «الله يعطيك خيرها» سليمان المنصور. وأعرب أبو حربة عن سعادته لدعم ومساندة المبادرة التي وصفها بالمهمة، كونها تسهم في توعية المجتمع وتوضح الأخطار البشرية الجسيمة الناتجة عن الحوادث من إصابات وإعاقات ووفيات، معرباً عن أمله في أن يسهم دعم مطارات الرياض في تفعيل برامج المبادرة ووصول رسالتها وتحقيق هدفها بتخفيض معدلات الحوادث. وأكد أن المطار سيقدم كل الدعم للمبادرة وأنشطتها في إطار الدور الوطني لشركة مطارات الرياض التي تسعى لتقديم خدمات متميزة للمسافرين، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها الشركة. من جانبه، عبر المدير التنفيذي للمبادرة سليمان المنصور عن سعادته بوجود المبادرة في مطار مهم وكبير مثل مطار الرياض الذي يتجاوز عدد المسافرين منه 22 مليون مسافر سنويّاً، موضحاً أن المبادرة سيكون لها وجود في المطار من خلال منصة تفاعلية توعوية للزوار ومواقع التواصل الإلكتروني لدى المطار وبرامج أخرى.
«مطارات الرياض» تساهم في مبادرة «الله يعطيك خيرها»
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٠) صفحة (٢) بتاريخ (٠٥-٠٢-٢٠١٧)
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