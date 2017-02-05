«حلوة جبة».. فاكهة البيت الحائلي

تشارك مدينة جبة هذا العام ضمن المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31» وذلك بتقديم «حلوة جبة» لضيوف بيت حائل المقام في الجنادرية.

وقال النقيب جديع الغالب أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني لـ«الشرق» إن هذا العمل يقدم للسنة الثانية على التوالي باسم أهالي مدينة جبة ونيابةً عنهم، بدعمٍ ومتابعةٍ من الشيخ نواف الغالب، دعماً للبيت الحائلي في مهرجان الجنادرية.

يذكر أن «حلوة جبة» تعد من أشهر أنواع التمور في منطقة حائل في شمال السعودية، حيث تتميز بحلاوتها وكثرة الدبس فيها، وتشهد أسواق حائل إقبالاً كبيراً من المستهلكين، على «حلوة جبة» على اعتبار أنها الفاكهة التي لا يكاد منزل في حائل يخلو منها لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات وسهولة هضمها، إضافة لما فيها من فوائد صحية كثيرة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٥-٠٢-٢٠١٧)