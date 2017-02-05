شهد بيت حائل في «الجنادرية 31» إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث تنوعت الزيارات ما بين السوق الشعبي والساحة الشعبية التي حملت الفلكلورات الغنائية الحائلية، وكذلك الحرف اليدوية التي تميز بها بيت حائل، مثل صناعة الدلال والسفر والملاقيط والمباخر وصناعة «السبح» وما يشابهها من حرف يتم صناعتها أمام الحضور، وكذلك البيت الحائلي الذي رسم لجميع الزوار، خصوصاً الأجانب منهم، ماهية التراث الحائلي لدى أهالي المنطقة.
وتوقّع نائب رئيس بيت حائل نايف السلحوب، أن تشهد الأيام القادمة زيادةً في أعداد الحضور، خاصةً أن المهرجان سيفتح أبوابه للعائلات عصر يوم الإثنين المقبل، مما سيزيد من كثافة الحضور.
وأكد سعي القائمين على «بيت حائل» لتوفير جميع وسائل الراحة للزائرين، بما يمكنهم من المشاهدة والاستمتاع بفعاليات بيت حائل في المهرجان.
الفلكلورات الحائلية تجذب زوار الجنادرية
شهد بيت حائل في «الجنادرية 31» إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث تنوعت الزيارات ما بين السوق الشعبي والساحة الشعبية التي حملت الفلكلورات الغنائية الحائلية، وكذلك الحرف اليدوية التي تميز بها بيت حائل، مثل صناعة الدلال والسفر والملاقيط والمباخر وصناعة «السبح» وما يشابهها من حرف يتم صناعتها أمام الحضور، وكذلك البيت الحائلي الذي رسم لجميع الزوار، خصوصاً الأجانب منهم، ماهية التراث الحائلي لدى أهالي المنطقة.
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