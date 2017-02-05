شب حريقٌ داخل فناء منزل في محافظة حفر الباطن، ظهر أمس، ما نتج عنه احتراق «بيت الشعر» بالكامل دون وقوع إصابات.
وباشرت فرق الإطفاء والإنقاذ موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق والحد من تصاعد النيران. من جانبه أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أنه نشب حريق في بيت شعر تقدر مساحته ب6*8 م داخل فناء منزل، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
حريق «بيت شعر» في حفر الباطن
شب حريقٌ داخل فناء منزل في محافظة حفر الباطن، ظهر أمس، ما نتج عنه احتراق «بيت الشعر» بالكامل دون وقوع إصابات.
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