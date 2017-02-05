«صحة الشرقية» تطلق «فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المريض»

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة حقوق وعلاقات المرضى، الخميس الماضي، فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المريض، التي استمرت يومين وحظيت بإقبال لافت لعدد كبير من الزوار، من خلال معرض توعوي افتتح فعالياته مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالنيابة الدكتور عبدالكريم العبدالكريم، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، وكان ذلك في مجمع الراشد بمدينة الخبر.

وأكد الدكتور العبدالكريم أن تنفيذ هذه الفعالية يأتي إيماناً من صحة الشرقية بضرورة الاهتمام بحقوق المرضى وهمومهم وحل جميع مشاكلهم بما يحفظ صحتهم وسلامتهم، ولذلك تم الاهتمام بتفعيل المشاركة بهذا اليوم الخليجي لتوعية المجتمع والمستفيدين ببرامج إدارات حقوق وعلاقات المرضى ونشر حقوقهم ومسؤولياتهم بالمنشآت الصحية.

ولفت العبدالكريم إلى أن من ضمن أهداف هذا النشاط التفاعلي، التأكيد على أن شكاوى المرضى والمستفيدين وملاحظاتهم يتم الاهتمام بها ومتابعتها حتى انتهائها بمعالجة الخلل إن وجد وإحاطة مقدم الشكوى، كما تتضمن الفعاليات إرشاد المستفيدين لوسائل وطرق التواصل معهم وإيصال أصواتهم من خلال أسهل الطرق للمستشفيات أو المديرية العامة، إضافة إلى نشر ثقافة الإحاطة بحقوق المرضى وذويهم، وتحديد مسؤوليات المنشآت الصحية تجاههم بما يحقق حسن رعايتهم ورضاهم. مؤملاً أن تتوج تلك الجهود والفعاليات بتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة الشرقية أحمد بن عبدربه الحجي أن معرض الفعالية الذي استمر لمدة يومين، احتوى على ستة أركان متنوعة تتمثل في: ركن (خدمتي) وعرض خدمة التواصل مع المستفيدين إلكترونياً، ركن استطلاع رأي المستفيدين، ركن (غاية) وعرض مبادرة خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ركن مخصص للجمعيات الخيرية المشاركة ذات العلاقة بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كذلك خصص ركن لمتطوعي منسوبي الصحة يعرض جهود ومجالات التطوع المختلفة في خدمة المستفيدين، إضافة إلى ركن ترفيهي تثقيفي للأطفال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٠) صفحة (٤) بتاريخ (٠٥-٠٢-٢٠١٧)