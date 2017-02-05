حملة للتبرع بالأعضاء في الخبر

تنطلق عصر اليوم «الأحد» فعاليات حملة «نعمات» للتبرع بالأعضاء من قبل الأحياء التي تنظمها جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع جمعية إيثار والمركز العربي السعودي لزراعة الأعضاء ومستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام والجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء في المنطقة الشرقية، وذلك في مجمع الراشد بالخبر ولمدة أربعة أيام، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، حيث أوضح منسق الحملة د. نايف الدبيس أن الفعاليات ستتناول مرض الفشل الكلوي ومسبباته، كذلك مرضى السكر والضغط، بجانب تسليط الضوء على المعاناة التي يعاني منها المصابون بالفشل الكلوي، بالإضافة إلى الممارسات الحياتية الخاطئة التي يمارسها البعض التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض.

وبين الدبيس أن هناك فعاليات أخرى متنوعة ما بين الثقافي والترفيهي لاستهداف أكبر عدد من الجمهور. من جانبه، قال المدير العام للمراكز الإقليمية لزراعة الأعضاء في المملكة د. حسان الخناني إن هناك نحو 16 ألف مريض يعانون من الفشل الكلوي في حاجة ماسة إلى إجراء عمليات زراعة أعضاء وأن العدد في تزايد.

وأضاف «إن عمليات زراعة الأعضاء ليست ترفاً علميّاً أو أمراً تجريديّاً، بل هي ضرورة لمرضى يعانون من الفشل الكلوي والكبدي، خاصة المصابين الذين يقومون بعملية الغسيل الكلوي بشكل دائم؛ فهي تستنزف طاقة المريض ووقته وماله، وتتسبّب في فقد اتزان العائلة، إذ في كثير من الأحيان يخسر المريض وظيفته أو يصعب على المريض أو المريضة الاعتناء بالعائلة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٠) صفحة (٧) بتاريخ (٠٥-٠٢-٢٠١٧)