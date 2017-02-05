«البلديات» تُصدر 84 دليلاً وكتيباً إرشاديّاً لنشر التوعية الصحية الغذائية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية 84 دليلاً وكتيباً ونشرة ومقطعاً تمثيليّاً وبرامج إرشادية لنشر الوعي الصحي لدى المستهلكين والعاملين في المنشآت الغذائية ومنسوبي الأمانات والبلديات، وتعزيز السلامة الغذائية.

وتضمنت الإصدارات 18 دليلاً تعنى بكيفية تطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء وفق المواصفة القياسية الدولية «الآيزو 22000: 2005» ومعايير الجودة في المنشآت بغرض زيادة وعي أصحاب تلك المنشآت والعاملين فيها بهذه المعايير، ورفع كفاءة وتنمية مهارات القائمين بأعمال الرقابة الصحية للحكم على الأغذية سواء كانت صالحة للاستهلاك الآدمي أم لا، وتفهّم نظم إدارة بيئة المنشآت الغذائية لتحقيق منتجات أنظف، إضافة إلى زيادة معرفة المنتجين، ودعم الحماية البيئية ومنع التلوث بشكل متوازن مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

وتضمن (11) كتيباً توعويّاً تعبئة وتغليف المواد الغذائية المعاملة بالحرارة العالية والتجميد، تطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، تشعيع الأغذية.. هل يعد آمناً، تحسين جودة القلي، تسلّم ونقل المواد الغذائية والتداول الآمن لها، الغذاء المأمون، صحة وسلامة الأغذية في المطاعم من المصدر إلى الخدمة، التخزين والعرض المأمون للأغذية، العمليات التي تؤثر على سلامة وجودة الغذاء، توعية وحماية المستهلك، صلاحية الأغذية للاستهلاك.

وعنيت المجموعة الثانية بتوعية وتثقيف المستهلكين «بالغين – أطفال- ربات البيوت» وشملت الوجبات السريعة.. أخطار صحية واجتماعية، الملونات في أغذية الأطفال، مخاطر المنكهات الغذائية على صحة الطفل، أضرار الأغذية المحفوظة على الأطفال، مخاطر الوجبات السريعة للأطفال، سلامة الأغذية لربات البيوت.

فيما استهدفت المجموعة الثالثة «العاملين في المنشآت الغذائية»، وتشمل النظافة والتطهير لمنع تلوث الغذاء، النظافة الشخصية للعاملين في المنشآت الغذائية، مكافحة الآفات ودورها في المحافظة على سلامة الغذاء، تلوث الغذاء.. مشكلة تبحث عن حل، إرشادات للعاملين في الأغذية.

بينما اهتمت المجموعة الرابعة بتثقيف الملاك أو المنتجين، وتشمل التخطيط لإنتاج غذاء آمن، مفهوم إدارة سلامة الغذاء، المنشآت الغذائية ودورها في سلامة الغذاء، إدارة مخلفات المنشآت الغذائية، أوعية الأغذية ومخاطرها على صحة المستهلك، مطوية نظام إدارة سلامة الغذاء (آيزو 22000 : 2005)، الملصقات (15 حبة). كما قامت الوزارة بإعداد مجموعة مخرجات توعوية : وتضمن ذلك برامج إرشادية توعوية للشباب والأطفال وعموم المستهلكين (في أقراص مرنة).

أما المقاطع التمثيلية والرسائل التوعوية فقد شملت 16 مقطعاً تمثيليّاً غطت مجالات النظافة، السلوك الشخصي، الاستحمام واستعمال الحمام والخروج منه، الصحة العامة، الوجبات السريعة والمواد الحافظة، المنكهات والملونات الغذائية، غسل اليدين، صهر الأغذية المجمدة، عمليات التنظيف والتطهير، الطهو الجيد وكيفية التعرف على كمال التسوية وحفظ الأغذية، التلوث الانتقالي أو التلوث الخلطي، تحميل أو تفريغ أو انتقال وسائل النقل المبردة والمجمدة، شواء اللحوم «الباربكيو»،البرادات «الثلاجات»، التخلص الصحي من النفايات، ومهام المراقب الصحي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٠) صفحة (٣) بتاريخ (٠٥-٠٢-٢٠١٧)