العيادات السعودية تعالج 1850 يمنياً في جيبوتي .. وتصرف 9485 وصفة طبية للسوريين في الأردن

بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين في عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي 1850 لاجئاً، منهم 715 حالة في ديسمبر الماضي، بمعدل 29 حالة يومياً.

وتراوحت الحالات التي تم استقبالها في العيادات بين تخصصات الأنف، والأذن، والأمراض الباطنية، والعظام، والجراحة العامة، وحالات المسالك، والنزلات الشعبية، والمعوية للأطفال والجلدية والصدرية والنساء والولادة.

يُذكر أن المركز وقّع مع مستشفى الرحمة العالمية عقد تمديد لمدة 6 شهور جديدة، وبموجب العقد يتم تقديم الخدمة والرعاية الطبية للاجئين اليمنيين الموجودين حالياً في المخيم، جاء ذلك إثر اجتماع عُقدَ مؤخراً بين وفد المركز ومجلس إدارة المستشفى في مخيم أبخ بجيبوتي.

وفي الأردن قدَّمت العيادات التخصصية السعودية 9485 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري خلال شهر يناير الماضي شملت معظم الأدوية الطبية اللازمة.

وأوضح المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني، أن الخدمات الطبية المقدمة من قِبل العيادات في مخيم الزعتري تأتي ضمن الأهداف التي تسعى الحملة الوطنية السعودية لتحقيقها لخدمة الأشقاء السوريين في جميع مناطق وجودهم، حيث تعمل العيادات السعودية من خلال 13 عيادة اختصاص، بالإضافة إلى الأقسام المساندة لها، على تقديم أفضل تشخيص مرضي للحالات التي تراجعها، بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب من خلال الصيدلية التي تحتوي على جميع الأدوية الطبية اللازمة للأشقاء السوريين.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان، بدوره، أن الحملة توفر جميع الاحتياجات الفعلية للشقيق السوري اللاجئ والنازح من خلال المحاور الإغاثية التي تشمل جميع الجوانب الحياتية لهم، وذلك من خلال العمل على تحديد المشكلات والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٠) صفحة (٢) بتاريخ (٠٥-٠٢-٢٠١٧)