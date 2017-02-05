نقل مساعد قائد حرس الحدود في منطقة جازان اللواء ركن ناصر بن مرزوق المطيري، تعازي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، لأسرة العريف يونس بن علي أبوراسين أحد منسوبي حرس الحدود في جازان، الذي استشهد فجر أمس الأول بعد تعرُّضه لانفجار لغم أرضي أثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود التابعة لنقطة حدودية في منطقة جازان بتنفيذ مهامها.

جاء ذلك خلال زيارته منزل أسرة الشهيد في قرية أبوالسداد بمحافظة الدرب، يرافقه أركان القيادة ومديرو الإدارات وعدد من الضباط والأفراد الذي قدَّموا واجب العزاء. وعبَّر ذوو الشهيد عن اعتزازهم وفخرهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن، مؤكدين أنهم جميعاً فداء للوطن الغالي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٠) صفحة (٢) بتاريخ (٠٥-٠٢-٢٠١٧)