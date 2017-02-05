تمكنت شرطة الذيبية التابعة لمحافظة حفرالباطن من القبض على شاب فحط أمام دورية للشرطة، مما استدعى الشرطي بالرد عليه بإطلاق النار لايقافه.

المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، قال في بيانٍ له: بالإشارة لما تم تداوله مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو تظهر به إحدى المركبات يقوم قائدها بممارسة التفحيط بإحدى المواقع بمحافظة حفر الباطن دون استجابة لنداء دوريات الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما يقتضيه النظام وايقاف المركبة والقبض على قائدها والذي تبين أنه مواطن ثلاثيني كما لوحظ بأنه بحالةٍ غير طبيعية . وتم ايقافه تمهيداً لإحالته للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقه.

وتداول عدد من المغردين مقطع فيديو يظهر صاحب سيارة من نوع فورد يقوم بالتفحيط أمام أحد دوريات الأمن في دوار في مركز الذيبية التابعة لمحافظة حفرالباطن مساء اليوم.

وطالب عدد من النشطاء أيقاف المفحط وأيقاع اقصى العقوبات به؛ ليكون عبرة لأمثاله من المستهترين بأرواح الناس .