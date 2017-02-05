لماذا يخشى الرجال زيارة الطبيب؟!

يؤكد الكثير من الأطباء أن الرجال غالبا ما يترددون في زيارة المشافي والعيادات الطبية، فما الدوافع الحقيقية وراء ذلك التردد؟!

وفي الحديث عن تلك الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على حياة المرضى في عدد من البلدان، قال رئيس قسم الإسعاف في إحدى مشافي لندن: “نلاحظ خلال عملنا أن الرجال غالبا ما يتفادون زيارة المشافي حتى في حالات الإصابات بالجروح والحروق الطفيفة، الأمر الملفت للانتباه أن جميع أطباء التشخيص اللذين نعرفهم يؤكدون أن الرجال لا يزورون عياداتهم حتى في حالات ارتفاع الحرارة أو السعال”.

وبعد ورود الكثير من التقارير من الأطباء في بريطانيا لوزارة الصحة، والتي تتحدث عن تلك الظاهرة، قررت الوزارة إجراء استبيانات وإحصاءات شملت الآلاف من سكان البلاد لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء خوف الرجال من زيارة الطبيب.

وجاء في التقرير الذي أصدره عدد من الخبراء في الوزارة “لقد لاحظنا من خلال الإجابات أن أغلبية الرجال يخشون زيارة الطبيب لأسباب نفسية، فهم لا يريدون أن يظهروا بمظهر (الشخص الضعيف) أمام الآخرين، كما أن قسما كبيرا من الرجال أكدوا أنهم يخشون سماع التشخيصات التي تؤكد إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان أو أمراض القلب، لأنهم يخشون على مستقبل عوائلهم والمقربين منهم”.