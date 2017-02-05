“الزعاق”: الدفء يعود غداً

أوضح الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الأجواء الدافئة إلى مناطق المملكة ستعود غداً الاثنين، بالتزامن مع دخول أول موسم العقارب.

وبين الزعاق في تغريدات له عبر حسابه على “تويتر”: اليوم آخر موسم الشبط، وغداً الاثنين أول موسم العقارب، ومدتها 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم 13 يوماً.

وذكر أن أجواء العقارب معتدلة؛ فالعشرون يوماً الأولى الأصل فيها الاعتدال المائل للبرودة في هزيع الليل، والباقي الاعتدال الذي يميل إلى الحرارة نهاراً.

وأوضح الزعاق أنه في موسم العقارب ينشط الغبار، وينتشر البعاوض، ويظهر الفقع على وجه السطح، ويطل فيها العرجون بعنقه، وتتباهي الزهور بجمالها وروائحها.