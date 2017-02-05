مصرع طفلة وإصابة شقيقتها بحريق في الأحساء

تسبب حريق أندلع صباح اليوم في منزل مكون من دورين في حي المسلخ بمحافظة الأحساء في وفاة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات وإصابة أختها التؤام وأمهما.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه العقيد منصور الدوسري، أن الحريق انحصر في غرفة بالدور الأرضي مساحتها 5*5م ، نتج عن الحادث إحتجاز وإصابة إمرأه وطفلتين توأم ( 7 سنوات ) .

وأضاف: وأخرجت فرق الدفاع المدني المحتجزين والسيطره على الحريق ، ونقل المصابين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن إحدى الطفلتين توفيت في المستشفى فيما حالة شقيقتها والأم مستقره .