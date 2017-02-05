إحباط تهريب نصف طن حشيش بجازان

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جازانالشرق أونلاين

نجح رجال حرس الحدود بجازان في إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من (30/4/1438هـ) إلى (6/5/1438هـ).

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي، إنه تم رصد أشخاص حاولوا دخول الحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان؛ ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، ونتج عن ذلك القبض على 11 شخصًا من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الإثيوبية وآخر باكستاني الجنسية.

وكان مجموع ما قبض عليه 569.3 كيلوجرامًا و3 جرامات من الحشيش المخدر؛ حيث تم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

الشرق أونلاين  |  جازان

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