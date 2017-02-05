“القمر الأحدب” يحجب الدبران في سماء السعودية فجر الاثنين

قالت الجمعية الفلكية بجدة إن سماء السعودية تشهد مابعد منتصف ليل الأحد، وخلال ساعات فجر الاثنين 6 فبراير حسب التوقيت المحلي عبور القمر الاحدب أمام نجم الدبران لفترة مؤقته في ظاهرة تسمى الاحتجاب.

وأضافت: بشكل عام ستشاهد ظاهرة الاحتجاب في المنطقة العربية والأجزاء الجنوبية لأوروبا وشمال افريقيا وبلاد الشام والعراق ، حيث سيختفي نجم الدبران خلف الجزء المظلم من القمر وبعد فترة من الوقت يعود النجم للظهور من الجانب المضىء ، ولكن في معظم أجزاء السعودية ستشاهد بداية الظاهرة فقط وسيغرب القمر وهو يحجب نجم الدبران باستثناء اقصى شمال المملكة حيث يرصد عودة ظهور النجم من أسفل يمين القمر بالنسبة للراصد وقبل بداية الظاهرة وبعد غروب شمس اليوم، وبداية الليل سيرصد القمر الاحدب قريب من نجم الدبران الأحمر في حالة اقتران.

وتابعت: مع مرور ساعات الليل يبدأ القمر يقترب تدريجياً من النجم في قبة السماء، ويمكن مشاهدة ذلك بالعين المجردة ، ومن المعروف أن نجم الدبران يقع في اتجاه عنقود النجوم “القلائص”؛ لذلك واثناء توجه القمر نحو الدبران سيعبر أمام عدة نجوم في العنقود ويحجبها أيضا ولرؤية ذلك يجب الاستعانه بالمنظار الثنائي العينية.

وأشار إلى أن بداية الاحتجاب ستكون في بعض مدن المملكة وفق مايلي العاصمة الرياض 1:43 فجرا – مكة المكرمة 1:43 فجرا – المدينة المنورة – جدة 1:44 فجرا – الدمام 1:43 فجرا – طريف 1:41 فجرا – ابها 1:47 فجرا – تبوك 1:40 فجرا – حائل 1:42 فجرا – عرعر 1:41 فجرا – جيزان 1:48 فجرا – نجران 1:47 فجرا – الباحة 1:45 فجرا – راس تنورة 1:43 فجرا – الجبيل 1:43 فجرا – الاحساء 1:43 فجرا – رابغ 1:44 فجرا – الجوف 1:41 فجرا – بيشة 1:45 فجرا – الظهران 1:43 فجرا – القصيم 1:42 فجرا – القريات 1:40 فجرا – حفر الباطن 1:42 فجرا – ينبع 1:41 فجرا جدير بالذكر ان هذا الاحتجاب هو واحد من سلسلة تتكون من 49 احتجاب شهري لنجم الدبران ترصد في مناطق مختلفة حول العالم ، وهذه السلسلة بدأت في 2 يناير 2015 وستنتهي في 3 سبتمبر 2018 .