الشريدة تزف نجلها «محمد»
الباحة ورجال ألمع تودِّعان الشهيدين خالد الزهراني…
سعيد وهاس
قرار وزارة الصحة ووصمة العار
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أبشر بالوظيفة، فقاعات، راجعنا بكره فقاعات، آيميلك عندنا سنخبر غداً فقاعات، كُلُّه فقاعات، عندك فقاعه لا، يالله ورّنا مقفاك لا تفقع مرارتي وانت رائح جاي .
يا طيب هالنّاس مصدّقين هالأعلانات ما يدرون إنّها كلها فقاعات يا معوّد .
قلنا لا يوجد وظائف هذه الأعلانات كلها فقاعات عشان مكتب العمل يعطينا تأشيرات عماله جديده.
محمد الشويعر
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أبشر بالوظيفة، فقاعات، راجعنا بكره فقاعات، آيميلك عندنا سنخبر غداً فقاعات، كُلُّه فقاعات، عندك فقاعه لا، يالله ورّنا مقفاك لا تفقع مرارتي وانت رائح جاي .
يا طيب هالنّاس مصدّقين هالأعلانات ما يدرون إنّها كلها فقاعات يا معوّد .
قلنا لا يوجد وظائف هذه الأعلانات كلها فقاعات عشان مكتب العمل يعطينا تأشيرات عماله جديده.