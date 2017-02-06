محمد الشويعر
من كنيسة ترينيتي إلى صقلية
زودتنا وسائل التواصل الاجتماعي ببعض اللقطات التي توضح رغبة الشعب الأمريكي في المسلمين وأنه مرحب بهم من خلال التصفيق الذي لقيه أحد المسافرين المسلمين وهو قادم إلى نيويورك ومعه زوجته المتحجبة، وهذا يدل على قبولهم للتعددية وإنكار العنصرية ضد أي فئة …
تُعدُ كنيسة ترينيتي ببوسطن إحدى أهم الكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تم تشييدها عام 1872م، وأصبحت هذه الكنيسة معروفة الآن لدى أغلب المسلمين بسبب السماح لهم برفع الأذان من وسط الكنيسة وعبر مكبرات الصوت الموجودة فيها تضامناً معهم ضد قرارات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب التي تقضي بعدم السماح لدخول كثير من المسلمين إلى أمريكا، وحسب التداعيات التي حصلت أصدرت القاضية الفدرالية «آن دونلي» قراراً يقضي بإيقاف تنفيذ أوامر ترامب بحظر دخول مواطني بعض الدول الإسلامية إلى الأراضي الأمريكية، ويُعدّ هذا القرار من أشجع القرارات التي صدرت في هذا العام الجديد لما له من بعد وعمق كبيرين في علاقات المسلمين بأمريكا، وقد صفق كثيرون لهذا القرار الجريء والقوي وتم السماح للقادمين الذين علقوا في كثير من مطارات أمريكا بالدخول وكان هناك من استقبلهم عند مداخل تلك المطارات من الشعب الأمريكي مرحباً بهم في وطنهم.
وقد زودتنا وسائل التواصل الاجتماعي ببعض اللقطات التي توضح رغبة الشعب الأمريكي في المسلمين وأنه مرحب بهم من خلال التصفيق الذي لقيه أحد المسافرين المسلمين وهو قادم إلى نيويورك ومعه زوجته المتحجبة، وهذا يدل على قبولهم للتعددية وإنكار العنصرية ضد أي فئة، وليس كما يحدث في بعض دول أوروبا، كفرنسا مثلاً التي تعزز الكراهية ضد الآخرين من خلال رفض الحجاب والنقاب في شوارعها، كذلك اصطفاف عشرات من المسلمين العالقين في بعض مطارات أمريكا لتأدية الصلاة بوسط المطارات أمام أنظار رجال الأمن والمغادرين والقادمين وهذا بحد ذاته نوع من الحريات الدينية التي يتعامل بها الشعب الأمريكي مع الآخرين، ويذكر لي أحد الزملاء هناك أن جامعته أرسلت رسالة للطلاب المسلمين تقول لهم: أنتم جزء منا، نحن وأنتم ننتمي إلى مجتمع إنساني واحد، وسوف يحدد يوم لندوة تحضرون إليها وتقولون ما تشاءون، فعلاً هذه رسالة لأغلب مجتمعات العالم خاصة المتشددين منهم في عدم قبول الآخر والتعايش معه.
رفع الأذان في حد ذاته بوسط كنيسة في بوسطن وأمام أنظار عشرات الآلاف من الأمريكيين ليس بالأمر السهل أبداً، فهذا إن دل إنما يدل على تفهم أغلب الشعب الأمريكي لقضية التعايش مع أصحاب الأديان الأخرى وأنه مصدر قوة لهم لا مصدر ضعف، لأن التعددية والتنوع تخلق جوا من التنافس والإبداع وهذا ما جعل أمريكا هي أول دولة في العالم من خلال انصهار المجتمع الأمريكي بتنوع جنسياته وأعراقه في مجتمع واحد لا يهمه سوى أمريكا، وما حصل من مظاهرات مضادة لقرارات الرئيس ترامب إلا دلالة قوية على تأثير الشارع الأمريكي وقدرته على تغيير المسار متى ما أراد.
والتعايش السلمي مابين المختلفين في الدين والعقيدة موجود منذ القدم والشواهد كثيرة، فقد كان اليهود والمسلمون متعايشين سلمياً في القدس لحين الاحتلال الصليبي عام 491هـ في أول حملة صليبية قدمت للمشرق الإسلامي، وتم قتل عشرات الآلاف من السكان مابين مسلمين ويهود حسب ما أشارت إليه المصادر الإسلامية والغربية، كذلك يروي لنا المؤرخ ابن واصل مؤرخ الدولة الأيوبية عبر كتابه «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» أن السلطان الظاهر بيبرس بعثه رسولاً إلى الإمبراطور منفريدا ملك صقلية سنة 659هـ ومكث عنده طويلاً ويقول «وبالقرب من البلد الذي كنت نازلاً به مدينة تسمى لوجارة أهلها كلهم مسلمون من أهل جزيرة صقلية، وتقام فيها الجمعة، وهي على هذه الصفة من عهد أبيه الإمبراطور فردريك، وأغلب العاملين عند الإمبراطور الذين يتولون أموره الخاصة به من المسلمين، وكان يعلن في معسكره بالأذان والصلاة».
أمر التعايش والتقارب بين الناس أمر مهم وأغلب البشر يحبون ويرغبون في التعايش السلمي مع المختلفين معهم في العقيدة والمذهب، فالله سبحانه وتعالى يقول «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين» ولذلك، فالتنوع والتعدد سنة من سنن الله، وقيل «التسامح ثمرة للتعايش ونتيجة عنه، فلا يمكن أن يكون التسامح إلا بعد عيش مشترك لجماعة من الناس، تحمل أفكاراً وتصورات متباينة، وتمارس عادات متنوعة» فكم نحن بحاجة لمثل هذا التعايش الجميل الذي يدعو إلى التسامح والتآخي بين الناس، فلا نجعل المشكلات السياسية هي التي تفرق الشعوب، بل نجعل من مثل هذه الشواهد الجميلة التي حدثت في أمريكا أمراً مهماً لنا جميعاً لغرس قيم التسامح والتعايش السلمي بيننا بمختلف ميولنا ومعتقداتنا، كما أنه على الإعلام العربي استغلال مثل هذه الأحداث التي حدثت من الشعب الأمريكي ونشرها وتحليلها عبر أناس متخصصين حتى تصل الفائدة إلى شريحة كبيرة من الناس ليفهموا ويعوا معنى قيم التسامح والتعايش السلمي.
ختاماً ما حدث في أمريكا يعكس مدى التقارب والتواد بين الشعب الأمريكي بمختلف مكوناته وبين المسلمين، وهذا أمر مفرح جداً أن يحظى المسلمون بهذا الترحيب من قبل الشعب الأمريكي.
أخي محمد الشويعر ….انا احب كتاباتك واحب أفكارك ….لكن أسمح لي بصفتي قاريء أن اعبر عن رأي لي مخالف ليس لفكرة المقال ولكن في سلوك السياسه واستغلالها للاعلام؟!!!…
إن هذا الذي يحصل الآن عبارة عن أساليب سياسيه لسحب البساط من الجمهوريين لإثبات أن
الديمقراطيين كانوا رعاة وحماة حقوق الإنسان ؟!!… ….
أخي ….إن كل مايحدث ليس إلا استخدام للإعلام مستغلا نقاط الضعف لدى الحزب الآخر ؟!!
والا قل لي:…، بالله عليك… أين الشعب الأمريكي هل كان مخدرا عن ماحدث ويحدث للمسلمين في ميانمار حتى الآن ؟!… وعن ماحدث في رواندا وأفريقيا الوسطى؟!!! …….وعن ماحدث ويحدث حتى الآن في العراق وسوريا بتدخل سافر بل وبدعم من ملالي إيران وادواتها ؟!!….
أخي…. إنها المنافسات بين الحزبين واستغلال الإعلام لدعم رأي أحدهما ضد الآخر ؟!…
ولكن انا ارى ذلك خطأ منا عندما رأينا ترامب يعترف بأن دولة الإرهاب وراعيته هي إيران
و يروج بعض الكتاب لهذه الانتقادات بين الحزبين لإثبات أن السياسه الحاليه ضد المسلمين
هي الجريمه ؟!!…بينما السياسة السابقه كانت حامية للمسلمين ؟!!!!! وأن المظاهرات الحاليه
تعكس أن الشعب الأمر يكي يحمي المسلمين ؟!!!….
وهو مثل بقية الشعوب يوجهه الإعلام كما يريدالسياسيون ؟!!!!……ابن الإعلام الذي صحا ضميره فجأة لما عمل ترامب ضد المسلمين ؟!!!
ولكنه كان نائما عما يحدث للروهينقا وللمسلمين في…
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ولكنه كان نائما عما يحدث للروهينقا وللمسلمين في وسط أفريقيا ولما يحدث لمسلمي العراق وسوريا وفلسطين ؟!!!!….
يااخي….. كل ذلك سياسه ونحن يجب أن نستغل الفرصة سياسيا …..و نستغل اتجاه ترامب ودعمه لإثبات أن إيران راعية الإرهاب الأولى في العالم ؟!…
أخي الفاضل …..إن من ينتقد ترامب الآن فإنه يحمي إيران التي دستورها مصمم ضد الإسلام والمسلمين ؟!!!….. اليس دستور ايران الذي وضعه الخميني يقول :”اننا لسنا بإخوانهم حتى لو كنا مسلمين وأنه تجوز غيبتنا ويجوز انتهاك اعراضنا “؟!…ويفعلون ويمارسون ذلك عمليا في العراق وسوريا ؟!!!…..
إن ترامب بقراراته ليس ضد المسلمين ؟!… والدليل هل منع الماليزيين أو الإندونيسيين أو شمال أفريقيا ؟!!….
انه حدد دولا بعينها عاثت فيها إيران فسادا وحدد المنع بمدة محدده ؟!….
إضافة إلى الصومال وليبيا خوفا من الهجرة ولمدة محدده في قراره التنفيذي والسودان كان لسبب أمريكي لانعلمه …
المهم إن هذا الإجراء من ترامب ليس ضد الإسلام لأن مايجري في ايران وما تمارسه إيران بعيدا عن الإسلام وما حدث في العراق وسوريا ليس مستفيدا منه إلا من هو محسوب على إيران
أكبر معاديه للإسلام ؟!!!…وبالتالي إني ارى كل انتقاد موجه لأمريكا الآن يعني مطالبة أمريكا بفتح بلادها لمليون إيراني مهاجر ومثله لمن هم في فلك إيران وهاهم كل من يقتل المسلمين في العراق…
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وهاهم كل من يقتل المسلمين في العراق وسوريا من كبار الضباط المحسوبين على إيران كل عائلاتهم في أمريكا ؟!!!… وكأننا نقول لأمريكا اسمحي لأسر القتله في العراق وسوريا المحسوبين على إيران وكذلك إيران بأن يدخلوا إلى بلادكم ورحبوا بهم لديكم ؟! ودعوا رجالهم مطمئنين على عائلاتهم لديكم ليتفرغوا هم في الإمعان في قتل العراقيين والسوريين ؟!!! ………
إن ترامب حدد المنع بعدة أشهر وبدأ يعي ويعلن أن مصدر الإرهاب من إيران ؟!!…فلماذا
لانشد على يده وندعم سياساته الموجهة ضد إيران ؟!!!…. لأن سياسته ضد مصدر الإرهاب الحقيقي ايران ….
إن من يضن انه يبكي على ما يتوقع انه يحدث للمسلمين في عهد ترامب ونسى ماحدث ويحدث قبل ترامب فإنه لم يعي اللعبة السياسيه بين الحزبين المتنافسين في أمريكا ؟!!!….
إن دعمنا لترامب الآن يعني أننا شكلنا لوبي لفرض دعمنا على حكومة ترامب ضد إيران ….
لذا دعونا نستغل توجه بوصلة ترامب الآن ضد أساس الإرهاب حكومة إيران ودعمه بقوه
في هذا التوجه لأن يستمر في ذلك ….وهذه هي السياسه …،هذه هي السياسه ؟!!!……..
تحياتي وتقديري للكاتب الفاضل الأستاذ محمد الشويعر …ودعونا نصيح بأعلى الصوت نحن معك ياترامب إنك صادق ياترامب إن مصدر الإرهاب العالمي هي حكومة إيران وملاليها…وشكرا لك ياترامب …..
أبو عبدالله الاصلي ….
أتمنى أن تصل وجهة نظري في تعليقي هذا لمتخذي القرار بالخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي ولاعلامنا بصفة عامه المرءي والمقروؤ ….. لتوجيه إعلامنا إلى دعم ترامب بدون تحفظ والتوضيح للرأي العام أن ترامب ليس ضد المسلمين في قراراته التنفيذيه هذه ؟! ….وليفهم مواطنينا اللعبه السياسيه التي لو نجحت لحققت أهداف ملالي طهران وهو فتح باب الهجره لمليون إيراني وفتح الهجره لعائلات الضباط المحسوبين على إيران ؟!……
اخي الكريم ابا عبدالله
اشكرك على مرورك وتعليقك هنا.
ماذكرته عن اين الشعب الامريكي عن المسلمين في وواندا ونايمار وغيرها هذا الامر يختلف تماماً عن ما تحدثته عنه لان هذه الاحداث التي ذكرتها خارج امريكا وربما قد تكون غير متابعة من الشعب الامريكي وليست في دائرة اهتمامهم هذا جانب، الجانب الاخر هناك فرق بين تدخل الساسة وبين تدخل الشعب نفسه لاصلاح اي أمر او الغاء اي قرار، فما حدث في اعتقادي ليس كما ذكرت انها حرب احزاب سياسية ابداً هذا هو الشعب الامريكي قال كلمته بقبول التعددية، واتظر ماحدث في كندا قبل امس وكيف اصطف الجمهور يحمي المصلين في المسجد.
عموماً اشكرك على اثراءك للموضوع وتعليقك القيم.
دمت بود وبخير.
أستاذ محمد الشويعر ….شكرا على تعليقك الراقي لتفاعلي مع مقالك كأحد قراءك …
وكلامك وردك رائع ….لك احترامي ….
ولكن إيران وعاءلات الضباط السائرين في فلكها في العراق وسوريا أبناءهم هناك في أمريكا مهاجرين….ويكفينا اعتراف ترامب أن إيران قائدة الإرهاب في العالم ….وهذا مبرر كاف لدعمه ….لك كل احترام والتقدير…
اخوك أبو عبدالله الاصلي