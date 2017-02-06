سعيد وهاس
قرار وزارة الصحة ووصمة العار
أشدت في مقال سابق بقرار وزارة الصحة بتغيير مُسمى «العيادات النفسية الأولية» إلى «العيادات الإرشادية الشاملة» كخطوة أولى للسعي لتبديل المفاهيم تجاه المرض النفسي لمزيد من القبول لمن يعاني الاضطراب النفسي ولكسر حاجز طلب المساعدة المهنية من المختصين، قُوبل ذلك المقال بعدم الرضا من قبل عديد من المختصين في المجال، على افتراض أن القرار يُفضي لمزيد من الوصمة تجاه المرض النفسي، لعلني هنا لا أتفق مع من يُعارض القرار، ولكنني أُؤكد أن القرار بمفرده لن يحل المشكلة ما لم تتبعه خطوات عملية ومهنية لزيادة مستوى الوعي النفسي وللقضاء على وصمة العار «Destigmatization» المُلحقة بالمرض والمريض النفسي.
لا يُنكر إلا مُخالف «معلوم الخلاف» من أن هناك اتجاهات سلبية نحو المرض النفسي في مُجتمعنا مُقارنة بالمُجتمعات الأخرى، فقبل ما يزيد على عقد من الزمن نشرت بحثين في المجلة الدولية للطب النفسي الاجتماعي البريطانية «TheInternational Journal of Social Psychiatry» حول اتجاهات «العامة ومُختصي الصحة النفسية» نحو الهلوسة السمعية، التي تُشكل حجر زاوية للمرض العقلي، في كل من السعودية وبريطانيا، فكانت النتائج أن كلا «العامة والمُختصين» لدينا يحملون اتجاهات سلبية نحو العرض عكس البريطانيين، ومن ثم أعدت دراسة مُشابهة عن اتجاهات طلبة كلية الطب نحو المرض النفسي قبل وبعد إتمام دورة الطب النفسي «Clerkship»، فكانت النتائج أن اتجاهات الطلبة نحو سببية وعلاج المرض قد تغيرت إيجابا، ولكن النظرة في «بعدها الاجتماعي» لم تتغير بعد نهاية مدة التدريب.
يُشير الجميع إلى أننا مُجتمع نحمل اتجاهات سلبية نحو المرض والمريض النفسي، وأن مثل هذه النظرة القاصرة لن تتغير ولن تتبدل من خلال استبدال المُسميات فقط، بل التغيير يأتي من خلال حملات وطنية توعوية مُنظمة للتعريف بالمرض النفسي وطرق علاجه والتعامل معه في بيئته الاجتماعية الأم، وليس من خلال العزل بما يُعرف بالمستشفيات والدهاليز النفسية المُغلقة، رغم الحاجة الماسة لها في انعدام البديل وتعديل نظام الصحة النفسية، ولعل وزارة الصحة مشكورة تُكمل المسيرة لصحة نفسية أفضل للجميع. مازال هناك بقية لحديث.
اخى وصديقى وزميلي اسمح لي ان اكون واضح معك وان كان ردي سيصدمك فنحن كمن يدور في دائره يمشي ويقطع المسافات ويعود من حيث بدا المرض في ثقافتنا عيب والمرض النفسي في ثقافتنا عار اقترن المرض النفسي باللجن والمس رفض افراد اسره السكن في بيت كان مصحه نفسيه موجره والسبب ان الجن قد استوطنو به المسميات للتحسينات ولكنها لا تغير الاتجاهات ولايغير الاتجاهات الى التوجهات
اسعدالله اوقاتكم جميعا
ونشكر الدكتور سعيد على انتقائه مواضيعه الهادفه
ومن الملاحض بانه لايزال المريض النفسي يتحرج من الذهاب إلى مستشفيات الصحة النفسية خشية من نضره المجتمع له بالجنون وما يترتب على ذلك من أعين تلاحقه فمن المسؤول عن هذا
ومن يستطيع تغيير هذه النظرة هل المجتمع أم المريض أظن من وجهة نظري أنهما معاً علماً بأن المريض النفسي يختلف تماماً عن المريض العقلي
يجب ان يكون هناك أشياء أخرى يجب البدء في تغييرها وهي تنشئة الصغار في البيوت ومدارسنا على غرس مفهوم العيب تجاه المرض النفسي ومن الملاحظ بان مدارسنا لا تهتم بتثقيف الطلاب بمفهوم الصحة النفسية ولو كان هناك تلميذ يعاني من مرض نفسي لأصبح محطاً للسخرية من قبل زملائه فيي المدرسة على عكس ما يحدث في المجتمعات الغربيه
فمن الواجب كما تتطرق له الدكتور بالتوعيه في جميع المجالات سوا الاعلاميه اوالتعليميه
والله الموفق .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور سعيد
صباح الخير
هل يوجد فحص طبي متعمد للإنسان عموما من الناحية النفسية ؟؟
فخص مثلا يوضح انك انسان
مرح
سعيد
حساس
شكاك
الثقة الزائدة
الغيرة الشديدة
التفكير الزائد
فمثلا انا اهتم جدا لاصغر الأمور واحمل هم لها
الله يعافى كل مبتلى ومريض اجتمع على المريض النفسي إثنان (وزارة الصحة +المجتمع) بالله كيف يتعافى مريض وهو يلاحظ التفرقة لذا المجتمع طيب ولكنه لم يفهم بأن المريض النفسي يجب الاهتمام به من خلال عقد المؤتمرات وتكثيف الحلقات المتلفزة ويكون ضيوفها امثالك يا دكتور سعيد ومخاطبة المجتمع وافهامهم كيف العلاج والتعامل مع المريض النفسي الذي لا حول له ولا قوة والاهتمام به اكثر حتى يكون عنصر فعال في المجتمع اما وزارة الصحة فأعتقد انها لم توفق في الى الان خدمة المريض النفسي وإعطاء المجال للمختصين بعلم النفس ان يكونو متواصلين مع المجتمع حتى لو بشكل يومي لمحاولة محو وصمة العار
١٠٠ ريال
مرّ طبيب نفسي علي عنبر المرضاء النفسانيين (المجانين ) كعادته كل صباح لتفقد المرضى وإذا به يفاجأ بان كل المرضى ينزفون دماً من جِباههم إلاّ واحد منهم فسأله ليش انت سليم ما في دم من رأسك رد عليه شايف هذا الخط الأبيض قالّه إيه رد المريض(المجنون ) رسمت هذا الخط بالطبشور وقلت لهم إللّي يعدّي من تحت هذا الخط أعطيه ١٠٠ ريال جائزه، راح كل واحد ينطح راْسه في البلاط يبي يتعدّى ومثل ما تشوف هذا كل ما حصل يا دكتور، فضلاص إضحك، شكراً،
وقفه:: في هذا الزمن الأغبر، ألمجانين في نعيم ولاّ إيه ؟ .