تسببت الأجواء الباردة التي يعيشها مهرجان الجنادرية هذه الأجواء بالإقبال الكبير على شراء «الفروة» التي يعرضها جناح الحدود الشمالية المشارك بالمهرجان عبر ركن خاص بهذا اللباس الشتوي، الذي يرتديه أهل الشمال بشكل معتاد طيلة أيام الشتاء.
وأوضح رئيس جناح منطقة الحدود الشمالية خلف القاران لـ»الشرق»أن جناح الحدود الشمالية في مهرجان الجنادرية لهذا العام قدم عدداً من الموروثات الشعبية والآكلات وأجنحة خاصة للصقور والحياة الفطرية وعدداً من الملبوسات على رأسها «الفروة» التي زاد الإقبال عليها بسبب برودة الجو، كما قدم الجناح عدداً من الألعاب الشعبية ومعارض الفنون التشكيلية التي نسأل الله أن تحوز على رضا الزوار الكرام».
يذكر أن رداء «الفروة» يصنع من صوف الغنم ويغطي كامل الجسم ويوفر لمرتدية الدفء في هذه الأجواء الباردة.
«الفروة» تَستغل الأجواء الباردة وتحقق مبيعات كبيرة في الجنادرية
تسببت الأجواء الباردة التي يعيشها مهرجان الجنادرية هذه الأجواء بالإقبال الكبير على شراء «الفروة» التي يعرضها جناح الحدود الشمالية المشارك بالمهرجان عبر ركن خاص بهذا اللباس الشتوي، الذي يرتديه أهل الشمال بشكل معتاد طيلة أيام الشتاء.
-
«فرقاطة الأبطال» تعود إلى قاعدة الملك فيصل بقوة كاملة ومعنويات…
-
الملك: نهج بلادنا الاحتفاء بالعلماء.. ونعتز بقيمنا وهويتنا العربية…
-
«الإسكان» تدشِّن بوابة تسجيل منشآت الوساطة العقارية .. وتحدد…
-
جراحة مجهرية في «العمود الفقري» تعيد الحركة لسيدة في مستشفى…
-
-
الباحة ورجال ألمع تودِّعان الشهيدين خالد الزهراني وحسن الجوني
-
-
-
-
أمير نجران ينوّه بدعم خادم الحرمين لما يبرز تراث وثقافة المجتمع…
-
«فرقاطة الأبطال» تعود إلى قاعدة الملك فيصل بقوة كاملة ومعنويات عالية
-
الملك: نهج بلادنا الاحتفاء بالعلماء.. ونعتز بقيمنا وهويتنا العربية والإسلامية
-
الفضلي: الاستزراع المائي خيار استراتيجي للمملكة لتحقيق الأمن
-
الباحة ورجال ألمع تودِّعان الشهيدين خالد الزهراني وحسن الجوني
-
أمير نجران ينوّه بدعم خادم الحرمين لما يبرز تراث وثقافة المجتمع السعودي
-
جازان: حرس الحدود يُحبط تهريب ٥٦٩ كيلوجراماً من الحشيش المخدر
-
-
«الفروة» تَستغل الأجواء الباردة وتحقق مبيعات كبيرة في الجنادرية
-
-
-
«التدريب التقني»: تأهيل 10 آلاف سعودية للعمل في صيانة الجوال
-
مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يفتتح المؤتمر العلمي الثاني لطب الطوارئ
-
-
-
Profile