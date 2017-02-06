«الفروة» تَستغل الأجواء الباردة وتحقق مبيعات كبيرة في الجنادرية

تسببت الأجواء الباردة التي يعيشها مهرجان الجنادرية هذه الأجواء بالإقبال الكبير على شراء «الفروة» التي يعرضها جناح الحدود الشمالية المشارك بالمهرجان عبر ركن خاص بهذا اللباس الشتوي، الذي يرتديه أهل الشمال بشكل معتاد طيلة أيام الشتاء.

وأوضح رئيس جناح منطقة الحدود الشمالية خلف القاران لـ»الشرق»أن جناح الحدود الشمالية في مهرجان الجنادرية لهذا العام قدم عدداً من الموروثات الشعبية والآكلات وأجنحة خاصة للصقور والحياة الفطرية وعدداً من الملبوسات على رأسها «الفروة» التي زاد الإقبال عليها بسبب برودة الجو، كما قدم الجناح عدداً من الألعاب الشعبية ومعارض الفنون التشكيلية التي نسأل الله أن تحوز على رضا الزوار الكرام».

يذكر أن رداء «الفروة» يصنع من صوف الغنم ويغطي كامل الجسم ويوفر لمرتدية الدفء في هذه الأجواء الباردة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩١) صفحة (٦) بتاريخ (٠٦-٠٢-٢٠١٧)