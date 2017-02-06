%60 زيادة في مبيعات «ويا التمر أحلى» مقارنة بالسنة السابقة

قدر تجار وأصحاب مصانع تمور ارتفاع نسبة المبيعات في تمور مهرجان تسويق تمور الأحساء «ويا التمر أحلى» إلى 60 % مقارنة بالنسخة السابقة .

ويستحوذ ركن سوق التمور على غالبية زائري المهرجان، ويتدفق الآلاف لشراء التمور يومياً.

وبحسب «الصناع» فإن منصة تسويق التمور تعرض أكثر من 100 صنف من التمور المصنعة، وقدروا كميات التمور المصنعة المعروضة يومياً بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 4 و5 ملايين ريال لافتين إلى أن العرض يتجدد بصورة شبه يومية، كما أكدوا أن حجم الإقبال على الشراء الفردي تجاوز السنة الماضية بنسبة بلغت 38% .

ويقول الاقتصادي المهندس نعيم بن جواد المطوع: المهرجان أحدث حراكاً اقتصادياً عبر بعدين أولها استغلال إجازة منتصف العام في توفير مكان رحب للعائلات وتعزيز استقرار الأسر داخل المحافظة، والجانب الثاني يتمثل في ارتفاع سعر بيع التمر (ليس بالمن الذي لم يتغير) وإنما تعزز سعر التمر المصنع، حيث شهدنا سعر ربع الكيلو يباع بسعر 20 ريالاً، وهذا يعادل قيمة مضاعفة أربع مرات لو بيع فرادى، وهذا دليل واضح على أن كل ما عملنا على تسويق التمر وتصنيعه بمنتجات تحويلية مختلفة كالآيسكريم والعصائر والحلى المصنع، فإننا بذلك نعمل على زيادة السعر.

وأعرب المطوع عن أمله في أن يُقام المهرجان لأكثر من مرة في الموسم ويكون ذلك متزامناً مع الإجازات الرسمية لجذب أكبر عدد ممكن من الزائرين و إنعاش جانب السياحة، متمنياً أن يُساهم المهرجان في استقطاب شركات كبرى على مستوى المملكة والتي تعتمد في بعض صناعاتها على المواد الغذائية مثل التمور لتنوع وتكاملية الإنتاج، الأمر الذي من شأنه سيحقق إضافة للمهرجان ويعزز من قيمة منتج التمر.

12 رائداً كشفياً

وزار 12 رائداً كشفياً من رواد كشافة الأحساء مهرجان ويا التمر أحلى 2017 بقيادة الرائد الكشفي عبدالعزيز الخميس قاموا خلالها بجولة على أركان المعرض والالتقاء بأمين الأحساء والمشرف العام على المهرجان المهندس عادل الملحم معربين عن بالغ سرورهم بالتحول الكبير والتطوير الذي شهده المهرجان في نسخته الرابعة.

فيما يستقبل المهرجان طلاب المدارس في الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى 11،30.

إشادة خليجية

وحظي معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية بإشادة كبيرة من فنانات الخليج التي شاركن بالمعرض وتأكيدهن بأن هذا المعرض من أنجح المعارض دولياً وهذا ما أكدته الفنانة التشكيلية الإماراتية فاطمة الدهمش بأن يجد كل اهتمام من القائمين عليه وتتوفر كل السبل لإنجاح أعمال الفنان أمام الجمهور موضحة أنها تعشق الرسم السريالي (آدم وحواء) وتحرص على وضع اللمسة الإماراتية في كافة رسوماتها انتماءً لوطنها.

فيما ذكرت الفنانة التشكيلية الكويتية نورة العبدالهادي أن مشاركتها تُعد الأولى في المعرض ولن تكون الأخيرة نظير ما تميز به من إمكانيات واهتمام وحضور جماهيري لافت مشجع للفن، مؤكدة أن الفن التشكيلي إحساس نابع من الفنان.

وقالت الفنانة التشكيلية القطرية حصة كلا، إن المعرض أعطى الفنان ثقة كبيرة لما يجده من تشجيع واهتمام كبيرين يشكرون المنظمون له، ويُعد محطة مهمة لتبادل الخبرات بين أهل الفن التشكيلي .

وبينت الفنانة التشكيلية البحرينية كادي مطر أنها فخورة كثيراً بمشاركتها في معرض عبير الأحساء مؤكدة أنه جسّد لقاء خليجياً فنياً وأصبح من المحطات الهامة لها مقدمة الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض.

وأشادت الفنانة التشكيلية العمانية طاهرة فداء بمهرجان ويا التمر وبما تميز به معرض عبير الأحساء من مشاركات متنوعة أضفت جمالية الألوان على جمالية الحضور من الجمهور المتذوق معبرة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة.

رقصة الحرب

واعتاد زوار مهرجان ويا التمر أحلى على ترديد كلمات (سمعا وطاعة سيدي) التي تقدم بشكل شبه يومي على المسرح الخارجي ومسرح الفعاليات الداخلي، حيث تعد فلكلوراً رسمياً بالمملكة وهي من أهازيج الحروب التي تعني القوة والفخر والرجولة والاعتزاز بالوطن، كما أنها ارتبطت بتوحيد الملك عبدالعزيزآل سعود – طيب الله ثراه – للمملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩١) صفحة (٧) بتاريخ (٠٦-٠٢-٢٠١٧)