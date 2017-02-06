جازان: حرس الحدود يُحبط تهريب ٥٦٩ كيلوجراماً من الحشيش المخدر

أحبط رجال حرس الحدود تهريب 569 كيلوجراماً من الحشيش المخدر، فيما قبضوا على 13 متسللاً.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن رجال حرس الحدود في منطقة جازان تمكنوا خلال الفترة من 1438/4/30 هـ وحتى 1438/5/6 هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، وتم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، مما حتَّم التعامل معهم بكل حزم وقوة، ونتج عن ذلك القبض على (11) شخصاً من الجنسية اليمنية وشخص واحد من الجنسية الأثيوبية وشخص واحد باكستاني الجنسية.

وأضاف “كان مجموع ما ضُبط 569 كيلوجراماً وثلاثة جرامات من الحشيش المخدر، وتم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩١) صفحة (٧) بتاريخ (٠٦-٠٢-٢٠١٧)