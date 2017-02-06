منحت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، وسامها الذهبي للتميز، لرئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، لجهوده في دعم العمل البيئي الإسلامي خلال مشواره العلمي في كثير من المؤسسات المحلية والدولية، إضافة لجهوده مع المنظمة في أعمال المؤتمر الإسلامي للبيئة ومكتبه التنفيذي وكذلك جائزة الإدارة البيئية الإسلامية.
وقدم الأمين العام للمنظمة الدكتور عبدالعزيز التويجري، الوسام خلال زيارته للمنظمة، للتنسيق للاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، والمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة المقرر عقده بالرباط خلال شهر أكتوبر 2017.
«الوسام الذهبي» لرئيس الأرصاد
منحت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، وسامها الذهبي للتميز، لرئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، لجهوده في دعم العمل البيئي الإسلامي خلال مشواره العلمي في كثير من المؤسسات المحلية والدولية، إضافة لجهوده مع المنظمة في أعمال المؤتمر الإسلامي للبيئة ومكتبه التنفيذي وكذلك جائزة الإدارة البيئية الإسلامية.
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