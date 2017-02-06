القيادة تهنِّئ حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للحاكم العام في نيوزيلندا السيدة باتسي رادي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز برقية تهنئة للحاكم العام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسيدة رادي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبَّر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق مزيداً من الرقي والازدهار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩١) صفحة (٢) بتاريخ (٠٦-٠٢-٢٠١٧)