الباحة ورجال ألمع تودِّعان الشهيدين خالد الزهراني وحسن الجوني

أدّى أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز بعد صلاة عصر أمس بجامع ابن إبراهيم في محافظة المندق، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف خالد بن أحمد بن علي الزهراني – رحمه الله- من منسوبي اللواء المظلي بالقوات البرية الملكية السعودية، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي.

وأدّى الصلاة مع أمير المنطقة، مساعد مدير شرطة الباحة اللواء محمد الوذيناني ومحافظ المندق صالح القلطي وعدد من مشايخ القبائل ومديري القيادات الأمنية والمسؤولين بالمنطقة وذوي الشهيد، وجموع من المصلين.

ونقل أمير الباحة لذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وولي ولي العهد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين وأن يجعله في جنات الخلد.

وأكد أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد، نظير ما قدمه الشهيد – رحمه الله- من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه، مثمناً المواقف البطولية التي يسطرها جنودنا البواسل على الحد الجنوبي للدفاع عن دينهم ووطنهم.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر، ولأمير الباحة على تعازيهم ومواساتهم لهم في فقيد الوطن، مؤكدين أن ذلك يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن.

وفي رجال ألمع بعسير شيعت جموع المصلين في جامع الشيخ محمد أيوب بعد صلاة العصر أمس جثمان شهيد الواجب العريف حسن بن عواض الجوني، الذي استشهد خلال تأديته واجب الشرف في الحد الجنوبي. وتقدم المصلين محافظ رجال ألمع صالح فردان وعدد من مديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.

ونقل المحافظ عقب الصلاة، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير عسير لذوي الشهيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وعبّر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي. وأكد شيخ قبيلة بني جونه سلطان بن حسن الكبيبي أنه وأفراد قبيلته جميعاً فداء للوطن الغالي، وأن القبيلة تفخر بما قدمه الشهيد العريف الجوني من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩١) صفحة (٧) بتاريخ (٠٦-٠٢-٢٠١٧)