يشارك 11 حرفياً في جناح منطقة القصيم بفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31»، حيث يعرضون أكثر من 5 آلاف قطعة متنوعة تحاكي واقع التراث والحرف والمهن القديمة التي تشكَّلت في المنطقة حسب طبيعتها ومكوناتها.
ويتجول الزوار في جناح الحرف القصيمية، للتعرف على أشكال تلك الأدوات التي لازمت إنسان منطقة القصيم قديماً، فيما بعض أبناء المنطقة ما زال يستخدم هذه المصنوعات والمنسوجات والمنحوتات اليدوية حاضراً، التي تشكلت صناعتها من المعادن والطين والأخشاب وسعف النخيل ومن شعر الحيوانات وجلودها، بالإضافة إلى أن بعض المعروضات صُنعت قبل سبعين عاماً.
وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية في جناح منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين، أن مشاركة الحرفيين تهدف إلى إبراز أهمية الموروث الشعبي للمنطقة، ونشر مفاهيم التثقيف بالحرف اليدوية وقيمتها وأصالتها وطرق ومراحل تصنيعها ونقلها للأجيال.
11 حِرفياً وأكثر من 5 آلاف قطعة تراثية في جناح القصيم
يشارك 11 حرفياً في جناح منطقة القصيم بفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31»، حيث يعرضون أكثر من 5 آلاف قطعة متنوعة تحاكي واقع التراث والحرف والمهن القديمة التي تشكَّلت في المنطقة حسب طبيعتها ومكوناتها.
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